Svoj hlas kandidátom odovzdali v Lazanoch i folkloristky zo Sielnice

Lazany 10. novembra (TASR)- Voľby do orgánov samosprávy obcí nevynechali v sobotu v Lazanoch v okrese Prievidza ani folkloristky zo Sielnice. K volebnej urne na obecnom úrade pristúpili po tom, čo pripravili všetko na popoludňajšiu vegetariánsku zabíjačku v blízkom Zvonárike dome.povedala pre TASR vedúca folklórneho súboru Sielnica Adela Bolfíková.priblížila Anna Jakubská z folklórneho súboru Sielnica.Orechy podľa nej nikdy nerástli v sadoch, ale pri humnách, pretože ich chránili pred poveternostnými podmienkami, humná boli totiž kryté väčšinou slamou a orech im robil akoby strechu.doplnila.Orechy, ako ďalej ozrejmila Bolfíková, sa voľakedy dávali i do oplátok, dá sa z nich navariť aj dobrý čaj, kedysi si orechovými škrupinami ľudia farbili i vlasy.dodala.V Lazanoch, kde žije asi 1700 obyvateľov, je 1415 oprávnených voličov. K urne chodili do večera v menšom počte, ako je v obci zvykom, prísť voliť však môžu neskôr, zhodli sa členovia tamojšej volebnej komisie.