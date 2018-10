Trenčania si vyberú primátora spomedzi štyroch kandidátov

Doterajší primátori mesta Trenčín od roku 1990

Štefan Rehák: 1990 – 1994

Stál na čele Trenčína 17 rokov, od roku 1977 do roku 1990 ako predseda vtedajšieho mestského národného výboru a od roku 1990 do roku 1994 ako primátor mesta. Zvolený bol v komunálnych voľbách 23. a 24. novembra 1990 ako nezávislý kandidát. Zomrel 8. októbra 2017 vo veku 85 rokov.



Ing. Jozef Žiška: 1994 – 2002

Na čelo mesta bol zvolený vo voľbách 18. a 19. novembra 1994 ako nezávislý kandidát spomedzi šiestich uchádzačov. Získal vyše 33 percent platných hlasov.

V ďalších voľbách 18. a 19. decembra 1998 kandidoval za Stranu občianskeho porozumenia (SOP) Rudolfa Schustera, ktorý sa neskôr stal prezidentom SR.



Ing. Juraj Liška: 2002 – 2003

Juraj Liška kandidoval za koalíciu SDKÚ-KDH-ANO-DS. Získal 4993 hlasov. Ako nominant Dzurindovej Slovenskej demokratickej kresťanskej únie (SDKÚ) sa stal Juraj Liška 10. októbra 2003 ministrom obrany. Postu primátora sa vzdal 31. októbra, tri týždne po vymenovaní za ministra a po 10 mesiacoch vo funkcii. Jeho kompetencie prevzal viceprimátor Ján Krátky.



Ing. Branislav Celler: 2004 – 2010

Primátorom Trenčína sa 36-ročný Branislav Celler z Demokratickej strany stal vo voľbách 13. marca 2004. Do funkcie ho nominovala koalícia SDKÚ-ANO-DS. Trenčania mu odovzdali 3208 hlasov. Celler od 16. januára zastával funkciu viceprimátora a štatutára mesta.

V ďalších voľbách 2. decembra 2006 opäť uspel a voliči ho potvrdili vo funkcii. Kandidoval za koalíciu SDKÚ-DS a KDH a získal 5890 hlasov.



Mgr. Richard Rybníček: 2010 – doteraz

Bývalý člen skupiny Bez ladu a skladu a generálny riaditeľ Slovenskej televízie v rokoch 2003-2006 uspel v komunálnych voľbách 27. novembra 2010. Vtedy 41-ročný Richard Rybníček kandidoval ako nezávislý a získal 44,88 percenta hlasov.

Uspel aj v ďalších voľbách 15. novembra 2014, keď mu z 17.307 platných hlasov vyslovilo dôveru 12.383 Trenčanov.

Trenčín 25. októbra (TASR) – Mestská volebná komisia v Trenčíne zaregistrovala 99 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyroch kandidátov na primátora. TASR informovala zapisovateľka volebnej komisie Zlatica Plešová.O primátorský post sa uchádza 61-ročná advokátka Danica Birošová (Doma dobre), 48-ročný stavebný technik Miloš Mičega (nezávislý), 48-ročný úradujúci primátor mesta Richard Rybníček (nezávislý) a 61-ročný manažér Ľubomír Žabár (nezávislý).V komunálnych voľbách v roku 2014 získal spomedzi primátorských kandidátov najviac hlasov Richard Rybníček (12.383), nasledovali Tomáš Vaňo (1692), Danica Birošová (1525) a Jozef Žiška (1512).V štyroch volebných obvodoch sa o 25 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve uchádza 99 kandidátov. Vo volebnom obvode Stred kandiduje 27 ašpirantov na poslancov, zvolených bude šesť. V obvode Juh si voliči vyberú siedmich poslancov z 29 kandidátov. Rovnaký počet poslancov zasadne do mestského zastupiteľstva za volebný obvod Sever, kde je 25 kandidátov. Pätica poslancov vzíde z volebného obvodu Západ, kde kandiduje 18 záujemcov o poslanecké kreslo.