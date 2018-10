Danica Birošová sa vzdala kandidatúry na post primátorky Trenčína

Úradujúci primátor Trenčína Richard Rybníček necítil potrebu vyjadriť sa k spojeniu protikandidátov.

Trenčín 31. októbra (TASR) – Danica Birošová (Doma dobre) sa vzdala kandidatúry na post primátorky mesta Trenčín. V komunálnych voľbách podporí na funkciu primátora Miloša Mičegu. Informovala o tom v stredu na tlačovej konferencii.



Podľa jej slov sa po zhodnotení predbežných výsledkov rozhodla presadiť svoj volebný program prostredníctvom kandidáta na primátora Miloša Mičegu (nezávislý). „Som presvedčená, že má šancu vo voľbách uspieť a naplniť očakávania Trenčanov, aj moje. Spájame svoje sily a programy, ktoré sú veľmi podobné. Dnes nie je dôležité, kto bude primátorom, ale nech to nie je aktuálny primátor Richard Rybníček," povedala Birošová.



Podpora Birošovej je pre Mičegu podľa vlastných slov povzbudzujúca, verí, že spoločnými silami sa podarí to, s čím vstupovali do volebnej kampane. Jeho program a program Birošovej má prieniky. „Chcem zdôrazniť, že kandidujem ako nezávislý kandidát s podporou viacerých politických strán, hnutí a občianskych kandidátov s výnimkou politickej strany Smer-SD, ktorej podporu som nedostal," zdôraznil Mičega.



Úradujúci primátor Trenčína Richard Rybníček necítil potrebu vyjadriť sa k spojeniu protikandidátov. O primátorský post v Trenčíne sa tak uchádzajú 48-ročný Richard Rybníček (nezávislý), 48-ročný stavebný technik Miloš Mičega (nezávislý) a 61-ročný manažér Ľubomír Žabár (nezávislý).