V Žiline je sedem kandidátov na primátora a 150 na poslancov

Primátori mesta Žilina od roku 1990:

Ing. Ján Slota: 1990 – 2006



Prvý raz bol Ján Slota zvolený za primátora Žiliny ako kandidát Slovenskej národnej strany (SNS) v komunálnych voľbách 23. a 24. novembra 1990.



Druhý raz vo voľbách 18. a 19. novembra 1994 kandidoval takisto za SNS a zvíťazil so ziskom 42,12 percenta.



Do tretice uspel Ján Slota v komunálnych voľbách 18. a 19. decembra 1998 ako kandidát SNS. Získal 17.705 z 30.129 odovzdaných hlasov. Oproti predošlým voľbám v roku 1994 zaznamenal o 4405 hlasov viac.



Vo voľbách 6. a 7. decembra 2002 sa stal Slota primátorom Žiliny štvrtýkrát za sebou. O funkciu sa uchádzal ako kandidát Pravej SNS, ktorá sa od pôvodnej SNS oddelila v roku 2001. Celkovo získal 16 495 voličských hlasov.



Ján Slota od prvých slobodných volieb 8. a 9. júna 1990 zastával funkciu poslanca v slovenskej časti Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V parlamentných voľbách v roku 1992 bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady, resp. od roku 1993 Národnej rady Slovenskej republiky. Od februára 1994 do septembra 1999 bol predsedom SNS. Po konflikte s Annou Belousovovou (predtým Malíkovou) v roku 2001 založil Pravú SNS. Po neúspechu SNS aj Pravej SNS vo voľbách v roku 2002 sa obe strany opäť zlúčili a Slota sa stal predsedom národniarov. Funkciu zastával až do 6. októbra 2012, keď ho vystriedal Andrej Danko.



V rokoch 2006-2012 bol Ján Slota opäť poslancom NR SR, v rokoch 2001-2012 vykonával funkciu poslanca Žilinského samosprávneho kraja.



Ivan Harman: 2006 – 2010



Ivan Harman kandidoval za pravicovú koalíciu (SDKÚ-DS, KDH, OKS a SF) a vo voľbách získal 13.050 hlasov. Porazil tak Jána Slotu, ktorý bol primátorom štyri volebné obdobia. Ivan Harman je spolumajiteľ knižného vydavateľstva Artis Omnis, v rokoch 2002-2006 bol generálnym sekretárom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), vo rokoch 2011-2012 bol poslancom NR SR za túto stranu.



Ing. Igor Choma: 2010 – doteraz



Vo voľbách 27. novembra 2010 v Žiline u voličov uspel Igor Choma (Smer-SD, SZ, ĽS-HZDS, HZD), volilo ho 38,44 percenta zúčastnených voličov.



Rovnako ho zvolili za primátora aj v komunálnych voľbách 15. novembra 2014, keď ako kandidát strany Smer-SD získal 35,08 percenta hlasov.



V rokoch 2006-2010 bol predsedom Národnej diaľničnej spoločnosti. Od roku 2010 je poslancom NR SR za Smer-SD. V rokoch 2009-2017 bol tiež poslancom Žilinského samosprávneho kraja.

Žilina 30. októbra (TASR) – V Žiline zaregistrovali pre nadchádzajúce novembrové komunálne voľby sedem kandidátov na primátora a 150 záujemcov o 31 poslaneckých kresiel. Záujem oproti voľbám v roku 2014 klesol, do predvolebného boja vtedy vstúpilo 10 primátorských a 197 poslaneckých kandidátov. Počet členov mestského zastupiteľstva sa pre volebné obdobie 2018 - 2022 nezmení.O post primátora Žiliny sa uchádzajú Peter Fiabáne (nezávislý s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, NOVA, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca), viceprimátor Patrik Groma (nezávislý s podporou strany Smer-SD), Tibor Hanuliak (SNS), poslankyňa Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a žilinského MsZ Ľudmila Chodelková (nezávislá), poslanec MsZ Marian Janušek (nezávislý), poslanec Zastupiteľstva ŽSK a žilinského MsZ Martin Kapitulík (nezávislý), poslanec MsZ Ján Púček (ĽSNS).Žilina má osem volebných obvodov. Vo volebnom obvode č. 1. Hliny I – IV, Staré mesto je 29 záujemcov o päť poslaneckých mandátov, v obvode č. 2. Bôrik, Hliny V-VII, Malá Praha je 20 kandidátov na štyri poslanecké posty. V obvode č. 3 Solinky zabojuje o päť poslaneckých kresiel 27 záujemcov, v obvode č. 4 Vlčince sa o sedem miest uchádza 33 kandidátov a v obvode č. 5 Hájik si zvolia troch poslancov zo 14 kandidátov. V obvode č. 6 Bytčica, Rosinky, Trnové sú zaregistrovaní siedmi kandidáti na dva poslanecké mandáty. V obvode č. 7 Bánová, Závodie, Žilinská Lehota si zvolia z 10 záujemcov dvoch poslancov a v obvode č. 8 Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie je 10 kandidátov na tri poslanecké mandáty.Z 31 súčasných poslancov chce v nadchádzajúcich voľbách obhájiť svoj mandát 21. Zo 150 kandidátov je 28 žien, najstarší kandidát má 70, najmladší 18 rokov.Volebná účasť v Žiline bola pred štyrmi rokmi 41,24 percenta. Z volieb vzišlo zastupiteľstvo, v ktorom bolo 17 nezávislých poslancov. Šesť kresiel získala pravicová koalícia SDKÚ-DS, SaS, Sieť, OKS, Nova, Most – Híd, šesť kresiel koalícia Strana zelených, Smer-SD a po jednom poslaneckom mandáte KDH a SNS. V roku 2010 bolo v zastupiteľstve po voľbách 14 poslancov koalície Strana zelených, Smer-SD, ĽS-HZDS, HZD, šesť nezávislých poslancov, päť poslancov SDKÚ-DS, traja poslanci koalície SaS, OKS, Most – Híd, KDH, dvaja poslanci SNS a jeden poslanec EDS.