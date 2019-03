Druhé kolo prezidentských volieb je na hornej Nitre pokojné

V obvode Prievidza, kam okrem okresu Prievidza spadá i okres Partizánske, môžu svoj hlas voliči odovzdať v 190 volebných okrskoch. V obvode Bánovce nad Bebravou je 62 okrskov.

Prievidza/Bánovce nad Bebravou 30. marca (TASR) - Sobotná voľba novej prezidentky alebo prezidenta Slovenskej republiky je na hornej Nitre zatiaľ pokojná. Okresné volebné komisie v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou zatiaľ nezaznamenali žiaden podnet. TASR to potvrdili krátko pred 16. h.



"Všetko je v poriadku a voľby sú v súlade so zákonom. Členovia okresnej volebnej komisie v Prievidzi vykonávajú i dohľad v okrskoch, zatiaľ sme nezaznamenali žiadne podnety," povedala Jana Mendelová, zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Prievidzi, kam spadá i okres Partizánske.



Druhé kolo prezidentských volieb je v súlade so zákonom i v okrese Bánovce nad Bebravou. "Všetko je zatiaľ v poriadku. Nezaznamenali sme zatiaľ žiadne podnety. Komisia už navštívila i niektoré okrsky," priblížila zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Bánovciach nad Bebravou Emília Kšiňanová. Účasť v tomto čase označila za slabšiu, myslí si však, že viac voličov sa k urnám dostaví večer, keď prídu zo záhradiek.



V obvode Prievidza, kam okrem okresu Prievidza spadá i okres Partizánske, môžu svoj hlas voliči odovzdať v 190 volebných okrskoch. V obvode Bánovce nad Bebravou je 62 okrskov.