Prezidenta SR volia aj odsúdení a obvinení v košickej väznici

Košice 30. marca (TASR) – Možnosť voliť prezidenta SR majú v sobotu aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste.



"Podľa zákona majú aj obvinené a odsúdené osoby právo voliť prezidenta republiky, čiže my zabezpečujeme ich predvedenie do volebnej miestnosti. Ako každý iný občan, ktorý nie je v mieste trvalého bydliska, musela obvinená a odsúdená osoba požiadať v mieste trvalého bydliska o zaslanie voličského preukazu. Ak nemala peniaze na poštovné, hradil to ústav," uviedol pre TASR riaditeľ ústavu Peter Gerbery.



Do volebnej miestnosti zriadenej vo väznici dozorcovia postupne púšťali osoby vo výkone väzby a trestu odňatia slobody, ktorí sa preukázali dokladom s oprávnením voliť.



V prvom kole prezidentských volieb 16. marca volilo vo väznici 17 obvinených a 50 odsúdených, čo z celkového počtu predstavovalo účasť 9,98 percenta. Podľa predsedu okrskovej volebnej komisie Norberta Fecka hlasovanie do prenosnej urny tam pred dvoma týždňami trvalo zhruba dve hodiny a priebeh bol bezproblémový.