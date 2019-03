Turisti v Demänovskej Doline prišli voliť zo svahu aj v lyžiarkach

Voliči prichádzajú priebežne. Predseda volebnej komisie však zhodnotil, že sú pripravení aj na nápor ľudí, veď v prvom kole volieb mali najvyššiu percentuálnu účasť v Liptovskomikulášskom okrese.

Demänovská Dolina 30. marca (TASR) – Priamo zo svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom výstroji a s lyžiarkami na nohách.



Voliči prichádzajú priebežne. Predseda volebnej komisie v obci Demänovská Dolina Miroslav Vozárik však zhodnotil, že sú pripravení aj na nápor ľudí, veď v prvom kole volieb mali najvyššiu percentuálnu účasť v Liptovskomikulášskom okrese. Doterajší priebeh volebného dňa označil za pokojný.



"Zatiaľ to vyzerá, že chodí viac turistov ako miestnych obyvateľov. Väčší nával predpokladáme od 14. do 18. hodiny. Prichádzajú ľudia z celého Slovenska,“ uviedol pre TASR. Doplnil, že okrem voličov z Bratislavy, Košíc a Piešťan chodia odovzdať hlas aj Oravci či Žilinčania.



Za jarnou lyžovačkou do Demänovskej doliny pricestovali spolu s partiou aj Bratislavčania Juraj a Eva. Na otázku, či podľa nich treba íst voliť, obaja jednotne prikyvujú hlavami.



„Je dôležité vybrať si správneho kandidáta. Je to na osobnom rozhodnutí - podľa preferencií a tiež podľa toho, kto je vám hodnotovo viac sympatický,“ povedala Eva. Juraj zas volil preto, lebo chce niečo na Slovensku ovplyvniť. „Myslím si, že pri tom všetkom, čo sa deje v našej krajine, sa treba volieb zúčastniť,“ skonštatoval.



Obyvateľ Demänovskej Doliny Miroslav Gerik na prvom kole volieb nebol, na druhé však prišiel. Novú hlavu štátu si vyberal hlavne podľa sympatií. „A tiež podľa toho, kto nám tu snáď zabezpečí trošku lepšie fungovanie. Myslím si, že každý, kto je občanom SR, by mal ísť voliť,“ doplnil.