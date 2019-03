V Banskej Štiavnici sa volí aj podpisuje petícia

Pod petíciu sa doteraz podpísalo približne 2000 ľudí. Ide o jednu z viacerých aktivít, ktorými chcú zabrániť odchodu Slovenského vodohospodárskeho podniku z mesta.

Banská Štiavnica 30. marca (TASR) - Obyvatelia Banskej Štiavnice a okolia v sobotu okrem voľby novej hlavy štátu podpisovali aj petíciu za zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., v meste. Ľudia, ktorí sa pri petičnom výbore pristavovali, sa zhodovali v názore, že sídlo podniku má v Banskej Štiavnici svoje opodstatnenie.



"Nemyslím si, že všetko musí byť vo veľkých mestách. Ja som z dediny, ktorá je od Bratislavy vzdialená 120 kilometrov a vidím, že všetko sa centralizuje v okolí hlavného mesta a na zvyšok Slovenska sa zabúda," poznamenala pani Jana z Rybníka.



Aktívne pristúpila aj k prezidentským voľbám. Svoj hlas stihla ráno odovzdať ešte predtým, ako vycestovala na chalupu. Nová hlava štátu by podľa jej názoru mala vniesť do politiky kultúru.



Občiansky aktivizmus nie je ľahostajný ani pani Eve zo Žarnovice, ktorá nevynechala ani jedny voľby. Rovnako aktívne sa postavila pod petíciu Banskoštiavničanov. "Držím im palce a bola by som veľmi rada, keby im to vyšlo. Ide predsa o pracovné príležitosti. Načo sem SVP sťahovali, keď ho teraz chcú zase sťahovať preč. Zaplatíme to všetci," podotkla.



Pod petíciu sa podľa predsedu petičného výboru Martina Macharika doteraz podpísalo približne 2000 ľudí. Ide o jednu z viacerých aktivít, ktorými chcú zabrániť odchodu SVP z mesta. Podnikové riaditeľstvo SVP plánujú z Banskej Štiavnice presťahovať do Banskej Bystrice na prelome rokov 2019/2020.