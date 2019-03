V Bratislave volila i majsterka sveta vo freestyle L. Kevická

Svetová šampiónka si želá, aby nový človek na prezidentskom poste bol skutočne dobrým reprezentantom krajiny.

Bratislava 16. marca (TASR) – Hlas svojmu favoritovi v prezidentských voľbách už odovzdala aj majsterka sveta vo freestyle Lucia Kevická. Pred cestou do Českej republiky stihla odvoliť v bratislavskej Dúbravke.



"Keďže mám právo voliť, vždy, ak je na to možnosť, ho využívam," povedala pre TASR.



Svetová šampiónka si želá, aby nový človek na prezidentskom poste bol skutočne dobrým reprezentantom krajiny. „Aby sa na neho ľudia mohli spoľahnúť, aby zastupoval správne záujem Slovenska a ľudia sa za neho nemuseli hanbiť,“ zdôraznila.



Kevická má viacero medailí zo svetovej i európskej freestylovej scény. V roku 2012 zvíťazila na neoficiálnych majstrovstvách a v rokoch 2014, 2015 a 2016 skončila druhá. Je tiež dvojnásobnou vicemajsterkou Európy (2014, 2015).



Volebné miestnosti v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Volebné právo má vyše 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. Na to, aby bol prezident zvolený už v prvom kole, by musel jeden z kandidátov získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Pokiaľ sa tak nestane, bude sa konať druhé kolo. Plánované je na 30. marca.