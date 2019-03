V Bratislave vydali pre druhé kolo volieb viac hlasovacích preukazov

V mestských častiach Rača, Vajnory a Vrakuňa však v doterajšom priebehu druhého kola volieb prezidenta evidujú nižší záujem voličov.

Bratislava 30. marca (TASR) – O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, čo TASR potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím.



"V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. O viac ako 700 hlasovacích preukazov viac bolo v porovnaní s prvým kolom volieb vydaných v Ružinove. Kým pre prvé kolo si ich vybavilo vyše 2200 voličov, pre druhé kolo to bolo takmer 3000. Obdobne je to aj v Starom Meste, kde pre prvé kolo bolo vydaných takmer 1300 a pre druhé kolo viac ako 1780 hlasovacích preukazov.



Rozdiely rádovo v stovkách potvrdilo aj Nové Mesto. Pri prvom kole zaevidovali okolo 1100 hlasovacích lístkov, pre druhé kolo zhruba 1500. V Bratislave si volebný preukaz vybavil aj 41-ročný Michal, pochádzajúci zo Žiaru nad Hronom. Hoci v prvom kole sa volieb nezúčastnil, v druhom kole však odvolil.



"Medzi prvým a druhým kolom sa ukázalo, že smerovanie Slovenska nemusí byť až tak prozápadné, takže ma to motivovalo k tomu, aby som sa určite zúčastnil druhého kola volieb," vysvetlil. Na otázku, aký by mal byť nový prezident, odpovedal, že politici by mali byť v prvom rade kontrolovaní. "A pre mňa je naozaj najdôležitejšie, aby bol prezident orientovaný na Európsku úniu," doplnil Michal.



V mestských častiach Rača, Vajnory a Vrakuňa však v doterajšom priebehu druhého kola volieb prezidenta evidujú nižší záujem voličov. Zástupcovia samospráv tvrdia, že to zrejme ovplyvňuje aktuálne pekné počasie v Bratislave.



"Pri druhom kole sme vydali 835 hlasovacích preukazov a pri prvom kole volieb to bolo 622. Na základe hlasovacích preukazov by mala byť účasť vyššia, zatiaľ to tak nie je. Necháme sa prekvapiť. Keďže je pekný deň, možno pôjdu ľudia voliť, keď sa vrátia z výletov," povedala Jarmila Ďuríková z miestneho úradu v Rači.



Starosta Vajnôr Michal Vlček si prešiel všetky volebné miestnosti v mestskej časti a voľby vníma ako pokojné. Doterajšiu účasť voličov podľa jeho slov ovplyvňuje aj počasie.



"Je cítiť, že ľudia sú možno v záhradách. Podľa toho, ako ľudia doteraz chodia k volebným urnám, zatiaľ to vyzerá na mierne nižšiu účasť ako pred dvoma týždňami. Môže to však byť spôsobené počasím, a keď ľudia zo záhrad večer prídu, môže sa ešte voličská účasť zdvihnúť," skonštatoval.



Starosta Vrakune Martin Kuruc si myslí, že doterajší záujem voličov o druhé kolo volieb je "určite" nižší ako v prvom kole volieb 16. marca. "Pekné počasie mohlo spôsobiť, že ľudia prídu voliť skôr večer, keď skončia s prácami v záhradách a okolo domu. Uvidíme večer, či sa to doženie," uviedol.