V Bratislavskom kraji volilo Zuzanu Čaputovú 73,74 % voličov

Bratislava 31. marca (TASR) - V Bratislavskom kraji získala víťazka prezidentských volieb Zuzana Čaputová 73,74 percenta hlasov. Volilo ju 227 954 voličov. Jej súper v druhom kole volieb hlavy štátu Maroš Šefčovič skončil so ziskom 26,25 percenta, čo je 81.164 hlasov.



Účasť voličov na voľbách v Bratislavskom kraji bola najvyššia spomedzi všetkých krajov na Slovensku a dosiahla 54,66 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov prvého kola prezidentských volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.



V meste Bratislava získala Čaputová 74,61 percenta hlasov. Volilo ju 160 616 voličov. Šefčoviča volilo 54 644 ľudí, čo je 25,38 percenta. V okrese Bratislava I mala víťazka prezidentských volieb podporu 79,34 percenta a získala 18.921 hlasov. Šefčovič v tomto bratislavskom okrese dosiahol 20,65 percenta a 4926 hlasov. V okrese Bratislava II volilo Čaputovú 41 627 voličov, čo je 75,33 percenta. Jej súperovi odovzdalo svoj hlas 24 66 percenta voličov a dosiahol 13.631 hlasov.



V okrese Bratislava III mala víťazka volieb 74,48-percentnú podporu, a teda 25 393 hlasov a Šefčovič 25,51 percenta a 8700 hlasov. V okrese Bratislava IV zvíťazila Čaputová so ziskom 73 30 percenta (35 425 hlasov), Šefčovičovi svoj hlas odovzdalo 12 900 ľudí, čo je 26,69 percenta.



Čaputovej v okrese Bratislava V svoj hlas dalo 39 250 voličov, to je 73,04 percenta. Pre Šefčoviča sa rozhodlo 26,95 percenta voličov a hlas mu odovzdalo 14 487 voličov. Voličská účasť v meste Bratislava bola na úrovni 56,07 percenta.



Čaputová dominovala okrem hlavného mesta aj v ďalších okresoch Bratislavského kraja. Ešte vyšší ako v bratislavskom bol rozdiel v okrese Senec, kde ju volilo 75,26 percenta zúčastnených voličov, Šefčovičovi dalo hlas 24,73 percenta tých, ktorí sa v sídlach okresu Senec zúčastnili druhého kola prezidentských volieb.



V okrese Pezinok získala Čaputová 71,93 percenta hlasov, Šefčovič 28,06 percenta. V okrese Malacky zvíťazila Čaputová nad Šefčovičom v pomere 66,78 verzus 33,21 percenta odovzdaných hlasov. V okrese Pezinok dosiahla volebná účasť 55,84 a v okrese Senec 54,26 percenta. Najnižšia účasť v rámci Bratislavského kraja bola v okrese Malacky – 45,14 percenta.



V poradí piatym prezidentom SR sa stane Zuzana Čaputová, ktorá v druhom kole prezidentských volieb v sobotu získala 58,40 percenta hlasov, jej protikandidát Maroš Šefčovič 41,59 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 41,79 percenta.