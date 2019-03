V kopaničiarskej obci Chvojnica hlasovali voliči hneď po siedmej

V prvom kole volieb sa v Chvojnici z 306 zapísaných voličov zúčastnilo 175, čo predstavuje 57,18-percentnú účasť. Bola to najvyššia účasť v prvom kole prezidentských volieb od roku 1999.

Chvojnica 30. marca (TASR) - Rozhodovať o voľbe prezidenta SR začali hneď po otvorení volebných miestností v sobotu o siedmej hodine aj obyvatelia obce Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu.



"Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej dobe pocit, že nevolím menšie zlo," uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika.



Ako doplnila, nepatrí k tým, ktorí chodia voliť pravidelne skoro ráno. Pekné počasie však chce využiť na rodinný výlet na neďalekú zrúcaninu hradu Branč.



Právo hlasovať hneď v prvých minútach volieb využil aj manželský pár Potengových. "S manželom sme boli na nočnej a tak sme prišli priamo z práce. Voľby považujem za svoju občiansku povinnosť," uviedla Viera Potengová.



V prvom kole volieb sa v Chvojnici z 306 zapísaných voličov zúčastnilo 175, čo predstavuje 57,18-percentnú účasť. Bola to najvyššia účasť v prvom kole prezidentských volieb od roku 1999. "Prvé kolo volieb prebehlo v našej obci bez problémov. Prišlo k nám niekoľko voličov s hlasovacími lístkami, keďže v obci máme mnoho chalupárov," doplnila pre TASR predsedníčka volebnej komisie Janka Plešová.



Obec má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na samotách. "S urnou pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich navštívila volebná komisia u nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu voličku. Ešte je ale možnosť v priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča," spresnila pre TASR predsedníčka volebnej komisie.



Volebné miestnosti v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Volebné právo má vyše 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí.