V Košiciach a v okolí sú voľby doposiaľ bezproblémové

Košice 16. marca (TASR) – Prvé kolo sobotňajších prezidentských volieb prebieha v Košiciach a ich okolí bezproblémovo. Pre TASR to potvrdili obe okresné volebné komisie. Pokojný priebeh eviduje aj polícia.



„Žiadne problémy sme nezaznamenali. Stretávali sme sa s otázkami ohľadom voľby mimo trvalého bydliska, voľby prostredníctvom hlasovacieho preukazu či pasu,“ povedal pre TASR člen okresnej volebnej komisie Košice Peter Mihók.



Vážne komplikácie nezaznamenala ani okresná volebná komisia Košice-okolie. „Zaevidovali sme asi dve alebo tri nezapečatené urny na tie hlasovacie lístky, pri ktorých sa voliči pomýlili. Nešlo o úmysel, ale o nedorozumenie, respektíve nesprávnu interpretáciu pokynov,“ povedal predseda komisie Jozef Jenčko s tým, že sa to na mieste vyriešilo.



Na priebeh volieb dohliada aj polícia. Ako pre TASR uviedla krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, tá v Košickom kraji prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie nerušeného priebehu volieb prezidenta SR a vyčlenila potrebný počet príslušníkov Policajného zboru, ktorí „najmä v okolí volebných miestností, sídlach okresných a okrskových komisií dohliadali na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.“ K počtu policajtov sa z taktického hľadiska vyjadrovať nebude.



„Do tejto chvíle sme nezaznamenali spáchanie takého protiprávneho konania, ktoré by prerušilo alebo obmedzilo priebeh volieb,“ uzavrela Ivanová.