V Mudrovciach vyhrali v prvom kole obaja sobotňajší kandidáti

Mudrovce 30. marca (TASR) – V sobotňajšom druhom kole prezidentských volieb je v Mudrovciach v okrese Košice-okolie zapísaných 65 voličov, obec má v súčasnosti 67 obyvateľov. V prvom kole obaja kandidáti, ktorí postúpili do ďalšieho kola v boji o post hlavy štátu, získali rovnaký počet hlasov. Ako TASR potvrdila okrsková volebná komisia, priebeh volieb v obci je zatiaľ pokojný.



„Počas prvého kola chodilo najviac voličov popoludní, kedy očakávame väčšiu účasť. Myslím, že k večeru prídu viacerí, teraz pracujú,“ uviedla predsedníčka Okrskovej volebnej komisie v Mudrovciach Božena Sasáková aj v súvislosti so slnečným počasím. K volebným schránkam podľa nej zvyknú chodiť členovia jednotlivých rodín spolu. „S deťmi je to veľmi biedne, lebo v obci ich máme veľmi málo,“ dodala.



Viacerí kandidáti v prvom kole prezidentských volieb získali v Mudrovciach zhodný počet hlasov. „Rovnako boli na prvom a na druhom mieste pán Šefčovič a pani Čaputová - mali po 12 hlasov,“ povedala. Druhú a tretiu priečku obsadili Martin Daňo a Marian Kotleba, ktorí získali po štyri hlasy. Kým za Štefana Harabina hlasovali dvaja obyvatelia, Róbert Švec a Štefan Zábojník získali po jednom hlase.



Mudrovce patria medzi najmenšie obce v Košickom kraji, miestna volebná komisia v prvom kole prezidentských volieb spočítala a spracovala odovzdané hlasy za 20 minút. „Mali sme 36 voličov, tak to bolo raz-dva,“ uzavrela Sasáková s tým, že so zápisnicou o priebehu a výsledku hlasovania následne cestujú do Košíc, čo je približne 30 kilometrov.