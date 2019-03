V obci Kúty volí množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí

Pred volebnými miestnosťami boli k dispozícii petičné hárky za zmenu zákona, ktorá by umožnila voliť prezidenta Slovákom aj zo zahraničia.

Kúty 30. marca (TASR) – Množstvo Slovákov podobne ako v prvom kole prezidentských volieb volí v obci Kúty v okrese Senica na voličský preukaz a cestovný pas.



"V prvom kole v Kútoch odvolilo približne 2300 voličov, z ktorých viac ako 700 volilo na voličské preukazy a cestovný pas. Podobnú účasť očakávame aj počas druhého kola," uviedla pre TASR predsedníčka volebnej okrskovej komisie číslo dva Mária Székelyová.



Najväčší nápor voličov podľa jej ďalších slov zaznamenávajú po príchodoch vlakov Eurocity z Brna. "S priateľom sme prišli voliť preto, lebo nám nie je ľahostajný ďalší osud Slovenska. Prišli sme vlakom a naspäť sa vraciame na bicykli. Cesta domov nám bude aj so zástavkami trvať približne šesť hodín," uviedla Žilinčanka žijúca v Brne.



"V zahraničí žije v súčasnosti približne desať percent občanov, ktorí sa nemôžu vyjadriť. V máji sú voľby do europarlamentu a opäť sa nebudú môcť zúčastniť na voľbách. Slovenská legislatíva už pozná spôsob voľby poštou. Takouto formou sa dá voliť do Národnej rady SR a v prípade referenda, nie je dôvod, aby sa takto nedalo voliť aj v ďalších voľbách,“ uviedol predseda petičného výboru Samuel Zubo žijúci v Prahe. Pod petíciu sa zatiaľ podpísalo 12.000 občanov Slovenskej republiky.



Do Kútov prišli voliť aj Slováci žijúci v Prahe. "Prišiel som preto, lebo mi nie je jedno, ako bude vyzerať Slovensko najbližších päť rokov. Určite by som privítal voľbu zo zahraničia. Aj keď mi to problém nerobilo, je to predsa len časovo a aj finančne náročnejšie, ako voliť zo zahraničia. Akou formou by to bolo, je mi v podstate jedno, hlavne aby to bolo čo najjednoduchšie," povedal pre TASR volič z Prahy.