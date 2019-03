V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu

Počas prvého kola prezidentských volieb prišli voliť deviati z desiatich obyvateľov a dvom starosta odovzdal hlasovacie preukazy.

Príkra 30. marca (TASR) – V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma.



"Budovu bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je problém," uviedol pre TASR starosta obce Príkra Miroslav Goldir.



V obci má trvalý pobyt 12 ľudí. "Počas prvého kola prezidentských volieb prišli voliť deviati z desiatich obyvateľov a dvom som odovzdal hlasovacie preukazy. Takže účasť bola viac ako 90 percent," skonštatoval starosta s tým, že v minulosti mala obec takmer 150 obyvateľov.



Na život v obci sa nesťažujú. Autobus do obce chodí len počas letných mesiacov a to iba raz týždenne. Najväčšie problémy im spôsobuje prístupová cesta, ktorá je podľa starostu v katastrofálnom stave. "Dúfam, že dôjde k jej rekonštrukcii. Tento rok nám prišla kladná odpoveď, že sme vlastne boli zaradení do tohtoročného plánu výstavby, tak dúfajme, že sa to zrealizuje," povedal.



Lákadlom pre turistov je aj drevený Gréckokatolícky chrám svätého Michala z roku 1777, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou.



Adrián Čech má v obci Príkra trvalý pobyt, študuje však v Bratislave. Keďže chce pomôcť obci, stal sa jedným z troch obecných poslancov.



"Máme tu rodinnú chatu, ktorú sme zdedili. Aj to, že som študentom verejnej správy, tak som chcel skúsiť byť poslancom a riadne sa podieľať na chode obce. Nielen ako občan, ale mať aj právomoc niečo zmeniť. Myslím si, že keď sú poslanci v obecnom zastupiteľstve súdržní, tak veci sa dajú posunúť lepším smerom v každej obci. Doteraz sme urobili nové smerovníky k obecnému úradu, bude sa maľovať zastávka, ako aj zábradlia a mosty. Prioritou je pre nás prístupová cesta," povedal Čech.