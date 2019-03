V obci Rohožník očakávajú aj v druhom kole vysokú účasť

Aktuálne majú v zozname zapísaných 33 ľudí, prijali už aj ďalších desať hlasovacích preukazov. Spolu tak evidujú 43 oprávnených voličov.

Rohožník 30. marca (TASR) – V Rohožníku, najmenšej obci Humenského okresu, očakávajú aj v druhom kole prezidentských volieb vysokú účasť. V prvom kole bola viac ako 75 percent. Evidovali tu 41 oprávnených voličov, boli medzi nimi aj členovia miestnej okrskovej volebnej komisie z iných dedín, resp. miest, k urnám pristúpilo 31 ľudí.



Ako TASR informovala zapisovateľka komisie Miroslava Gombitová, aktuálne majú v zozname zapísaných 33 ľudí, prijali už aj ďalších desať hlasovacích preukazov. Spolu tak evidujú 43 oprávnených voličov. Aj napriek tomu, že v prvom kole v obci vyhrali kandidáti, ktorí nepostúpili do druhého kola, komisia aj teraz očakáva vysokú účasť. V obci žije totiž málo obyvateľov a tí sa, keď sú doma, zúčastňujú takmer na každých voľbách.



Členka miestnej okrskovej volebnej komisie Lenka Kosťová pre TASR uviedla, že vyšší počet voličov evidovali ráno, keďže bola svätá omša. „Cez obed bude pomenej a potom popoludní trošku prídu, keď si porobia svoje. Keďže sú v obci aj starší občania, požiadali nás, aby sme k nim išli s volebnou urnou,“ vysvetlila s tým, že sú traja a chystajú sa k nim popoludní.



Podľa Jany Paľovej, ktorá tiež využila svoje právo voliť, by mala byť hlava štátu okrem iného čestná a mala by mať všeobecný prehľad. Sedemdesiatročná obyvateľka obce, ktorú sme stretli na ulici, sa voliť ešte len chystá. Ako povedala pre TASR, urobí tak preto, „aby sme sa na Slovensku mali lepšie“. Hlava štátu by mala byť podľa nej dobrá a zhovievavá ku všetkým ľuďom nielen na Slovensku, ale aj vo svete.