Viacerí Bánovčania prišli k volebným urnám v pracovnom oblečení

Kým v Bánovciach nad Bebravou sa k Hodine Zeme pripojili aj počas volebného dňa, v Partizánskom akciu práve pre druhé kolo prezidentských volieb zrušili.

Bánovce nad Bebravou 30. marca (TASR) - Viacero Bánovčanov prišlo v sobotu k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi totiž upratujú svoje okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme.



"V rámci Hodiny Zeme sa koná v meste veľké jarné upratovanie. Ako mestské kultúrne stredisko (MsKS) a obyvatelia sídliska Sever sa zapájame takisto. Hlavne čistíme areál celého MsKS, ale aj celého sídliska, to znamená, že zbierame odpadky, kultivujeme si náš exteriér," načrtla riaditeľka MsKS v Bánovciach nad Bebravou Zuzana Janáčová.



Kým v Bánovciach nad Bebravou sa k Hodine Zeme pripojili aj počas volebného dňa, v Partizánskom akciu práve pre druhé kolo prezidentských volieb zrušili. "Myslím si, že tieto dve veci sa absolútne nevylučujú. V podstate je na to celý deň. Ľudia, pokiaľ chcú, tak si nájdu čas aj na upratovanie, aj na voľby," podotkla Janáčová.



"Zúčastňujem sa brigády, ktorú organizuje mesto, MsKS aj ostatné inštitúcie v meste, kedy v rámci Hodiny Zeme čistíme mesto a prispievame tým ku krajšiemu okoliu," uviedla Bánovčanka Veronika Palušová, ktorá do jednej z volebných miestností zavítala v pracovnom oblečení.



Podľa jej slov je pekný deň a aj keby nepracovala, príde voliť. "Určite by som sa obliekla a išla voliť, lebo je to potrebné. Beriem to ako bežnú vec, že nielen v rámci Hodiny Zeme čistím mesto, lebo som psíčkar a zbieram smeti. Nepáči sa mi, keď sú vonku pohádzané. Voľby beriem ako svoju povinnosť, je potrebné vyjadriť svoj názor. Aj keď si ľudia možno povedia, že načo pôjdu voliť, aj tak bude malá účasť, ale treba ísť," dodala.



Do jarného upratovania sa zapojilo takmer 150 ľudí, ktorí dopoludnia vyzbierali viac ako sto vriec odpadu. Hodina Zeme v Bánovciach nad Bebravou nie je len o upratovaní.



"V celom týždni sa konali aktivity na základných a materských školách v meste, deti tvorili rôzne diela na tému environmentálnych aktivít a na tému ekológie. Akciu zavŕšime večerným programom, ktorý začína na sídlisku Dubnička v areáli základnej umeleckej školy a pokračuje na Námestí Ľudovíta Štúra, kedy sa na námestí od 20.30 h do 21.30 h zhasne mestské osvetlenie. Budeme tam mať aj kultúrny program s tým, že sa i vyhodnotia všetky aktivity," dodala riaditeľka MsKS.