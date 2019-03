Voliči na Závrší vo Svrčinovci veria, že im Pánboh pomôže

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v miestnej kaplnke už zvyknutí.

Svrčinovec 30. marca (TASR) – V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli v sobotu odovzdať hlas v druhom kole prezidentských volieb viac ako tri stovky oprávnených voličov.



"Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a zakrúžkujú to správne číslo," povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová.



V kaplnke sa rozhodol odovzdať svoj hlas aj člen okrskovej volebnej komisie Patrik Maráček. "Ja som z iného mesta, ale budem voliť tu. Vybavil som si voličský preukaz. Má to iný nádych, je to také duchovnejšie a cítime sa tu fajn," podotkol.



Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v miestnej kaplnke už zvyknutí. "Poznajú to tu. Kedysi tu chodili do školy a ešte predtým to bola zvonica. Pri vchode je veľký kríž, kde sa môžu prežehnať a pri dverách je svätená voda," doplnila Zubričanová.



Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie zriadili v bývalej obecnej škole, v ktorej v rokoch 1923 - 1926 učil spisovateľ Peter Jilemnický. Kaplnku v roku 2000 slávnostne vysvätil nitriansky pomocný biskup František Rábek. Veriacim slúži počas nedieľ a sviatkov na bohoslužby.