Čaputová berie voľby s veľkým rešpektom, na výsledok je zvedavá

Voľby sú podľa nej príležitosť vyjadriť svoj názor.

Pezinok 30. marca (TASR) – Kandidátka na prezidentku v druhom kole volieb Zuzana Čaputová vníma voľby s veľkým rešpektom a je úprimne zvedavá na ich výsledok. Vyhlásila to po tom, čo v meste Pezinok odvolila spolu so svojimi dcérami a partnerom.



Keďže sa pomer voličských hlasov rozdeľuje medzi dvoch kandidátov, očakáva tesnejší výsledok. "Som rada, že máme za sebou kampaň, ktorá trvala v mojom prípade desať mesiacov, a ostatné je na ľuďoch, ako sa rozhodli," povedala Čaputová.



Svoju prezidentskú kampaň berie ako intenzívnu cestu, ktorá trvala dlhé mesiace. "Posledné týždne boli mimoriadne náročné. Súčasťou toho je aj únava," skonštatovala. Volebný deň strávi ešte s rodinou a večer sa presunie do Bratislavy na volebnú noc. Oproti prvému kolu to bude podľa nej väčšie stretnutie s jej tímom, podporovateľmi i dobrovoľníkmi. "Pozvali sme ľudí z celého Slovenska. Chceli sme si uctiť všetko, čo urobili pre kampaň," povedala. Ako podotkla, nepozývali primárne politikov.



Čaputová tvrdí, že každé voľby sú dôležité, a tak je to aj v prípade voľby hlavy štátu. "Je to príležitosť raz za čas vyjadriť svoj názor," vyhlásila.