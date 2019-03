Záujem o voľby v Bratislave značne zvyšujú voličské preukazy

V niektorých volebných okrskoch museli dopĺňať hlasovacie lístky, pretože prichádza veľmi veľa ľudí s hlasovacím preukazom.

Bratislava 16. marca (TASR) – Záujem o prezidentské voľby je v niektorých okrskoch v najväčších bratislavských mestských častiach vysoký. Môže za to najmä možnosť hlasovať na voličské preukazy. TASR to potvrdili hovorcovia viacerých miestnych samospráv.



"V niektorých volebných okrskoch sme museli dopĺňať hlasovacie lístky, pretože prichádza veľmi veľa ľudí s hlasovacím preukazom," povedal hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. Priebeh volieb je však naďalej pokojný, bez komplikácií. Volebné lístky museli dopĺňať aj v Petržalke, čo potvrdil Radovan Choleva, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Obdobná situácia je napríklad aj v Starom Meste. "V niektorých volebných okrskoch sa pre istotu doplnili a opečiatkovali ďalšie hlasovacie lístky," poznamenal Matej Števove, hovorca staromestskej starostky. Viacerým komisiám by totiž pôvodné počty hlasovacích lístkov mohli do večera dôjsť.



Voľby sú aj v tejto mestskej časti rovnako pokojné. Podľa hovorcu sa v mestskej časti riešili niekoľko prípadov, keď chceli občania s trvalým pobytom voliť na pas, "avšak z neznámeho dôvodu nemali občiansky preukaz." Niektorí sa na takúto možnosť pýtali len informačne.



Zvýšený počet voličov s voličskými preukazmi hlási aj Ružinov. "Samosprávy veľmi dobre odkomunikovali túto možnosť. A je to aj pohodlné na vybavenie, keďže sa o voličský preukaz dalo požiadať aj elektronicky," zhodnotila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Voľby majú aj v tejto mestskej časti pokojný a bezproblémový priebeh.



Volebné miestnosti v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Výnimkou je jeden volebný okrsok v Malackách, kde z dôvodu absencie jedného z členov okrskovej volebnej komisie museli začať s 35-minútovým zdržaním, volebná miestnosť sa tam preto zatvorí až o 22.35 h.



Rovnako sa výnimka vzťahuje aj na volebnú miestnosť v obci Medzany v okrese Prešov, kde je pre incident s volebnou urnou hlasovanie predĺžené do 23.16 h.