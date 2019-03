V obci Lúčka volia od siedmej, hoci oznámili skorší začiatok volieb

Skoršie otvorenie miestností podľa nej nemá vplyv na priebeh volieb. Zložitejšia situácia by nastala, ak by sa niektorá volebná miestnosť otvorila neskôr.

Bratislava 30. marca (TASR) - V obci Lúčka (okres Sabinov) voliči v sobotných prezidentských voľbách hlasujú od 7.00 h. Obec síce oznámila Ministerstvu vnútra SR, že prezidentské voľby sa začnú o hodinu skôr, teda od 6.00 h., túto možnosť napokon podľa starostu Vladimíra Murcka nevyužila. Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová vysvetlila, že je na obciach, či napokon otvoria volebné miestnosti skôr.



"Obec môže oznámiť ministerstvu vnútra skoršie otvorenie volebných miestností. To, či túto možnosť využije, už nekontrolujeme," uviedla Chmelová. Prípadné skoršie otvorenie miestností podľa nej nemá vplyv na priebeh volieb. Zložitejšia situácia by nastala, ak by sa niektorá volebná miestnosť otvorila neskôr. To sa v sobotu nestalo, doplnila Chmelová.



Slováci si v sobotu v druhom kole volia prezidenta. Volebné miestnosti v 5940 okrskoch sú otvorené do 22.00 h. Volebné právo má vyše 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí.