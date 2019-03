Volebnú účasť v obci Nimnica zvyšujú kúpeľní hostia

V jedinom volebnom okrsku v Nimnici volilo v prvom kole prezidentských volieb zo 631 zapísaných voličov 366, volebná účasť dosiahla 58 percent. Viac ako 90 voličov volilo na voličské preukazy.

Nimnica 30. marca (TASR) – Volebnú účasť v prvom kole prezidentských volieb v obci Nimnica v Púchovskom okrese vylepšili najmä klienti neďalekých kúpeľov. Podobne je to aj v druhom kole. TASR o tom informoval predseda tamojšej okrskovej volebnej komisie Ivan Lacko.



V prezidentských voľbách pred piatimi rokmi fungovala volebná miestnosť aj priamo v kúpeľoch, v týchto voľbách tam nebola. Záujemcovia o voľby spomedzi kúpeľných hostí tak musia absolvovať asi dvojkilometrovú prechádzku do volebnej miestnosti v obci.



„Tí kúpeľní hostia, ktorí sú mladší, mobilní a majú dobrý zdravotný stav, chodia voliť k nám do volebnej miestnosti. Dohodli sme sa však, že klienti kúpeľov, ktorí majú problémy s chôdzou, odvolia do prenosnej urny, ktorú prinesieme do kúpeľov podvečer. Záujem prejavili asi päťdesiati,“ povedal Lacko s tým, že na voličské preukazy odvolilo zatiaľ viac ako 40 kúpeľných hostí.



