Voliť treba, veď si volíme svojich zástupcov, odkazujú Ružinovčania

Obyvateľov teší aj fakt, že žiadať o dotácie z eurofondov bude môcť opäť aj Ružinov. Za bývalého vedenia samosprávy totiž prišla mestská časť o možnosť čerpať ich počas piatich rokov.

Bratislava 25. mája (TASR) – Voliť treba, veď si volíme svojich zástupcov v Európskom parlamente (EP). Takto vyzýva 63-ročná Ružinovčanka Gabriela na to, aby ľudia v sobotných eurovoľbách išli odovzdať svoj hlas.



"Prečo by som nevolila? Veď sme v Európskej únii a volíme si Slovákov. To znamená, že si nevolíme Francúzov či Nemcov. Volíme si našich zástupcov v Európskom parlamente. Tých, ktorí by mali zastupovať nás," uviedla pre TASR Gabriela. Podotýka, že každý hlas sa počíta. "Máme tam síce len 14 hlasov, ale každý zaváži," myslí si.



Presvedčený o tom je aj 26-ročný Ružinovčan Jozef. "Určite zaváži každý hlas. Každý hlas sa ráta, či už jeden, alebo 100. Je to jedno. Tak, ako sa euro skladá zo 100 centov, také sú v konečnom dôsledku takisto aj tieto hlasy," hovorí Jozef na margo počtu slovenských europoslancov.



Obaja pozitívne vnímajú aj možnosť finančnej pomoci v podobe eurofondov, avšak je podľa nich škoda, že ich Slovensko nevie lepšie využiť. "Finančná pomoc EÚ je určite dobrá a bolo by dobré ju efektívne využívať. Otázka je, či ju vôbec efektívne využívame a ako ju využívame," zdôraznil Jozef.



Teší ich aj fakt, že žiadať o dotácie z eurofondov bude môcť opäť aj Ružinov. Za bývalého vedenia samosprávy prišla totiž pre isté pochybenia mestská časť o možnosť čerpať ich počas piatich rokov. "Každé peniaze, ktoré prídu, sú dobré. Niekedy sa hovorí, že špinavé peniaze smrdia. Ale tie z európskych fondov azda nie sú špinavé," poznamenala Gabriela.



Ružinovská samospráva plánuje eurofondy využívať pri viacerých plánovaných projektoch. "Zdroje z eurofondov by sme chceli využiť okrem iného na opravy a zatepľovanie našich škôl a škôlok, na budovanie detských ihrísk, obnovy kultúrnych domov. Ale aj na vybudovanie plavárne, investície do verejných priestorov, budovanie cyklotrás a do inovatívnych projektov," priblížila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Slúžiť by tiež mohli na spolufinancovanie opatrovateliek, ako aj pedagogických pracovníkov.



Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.