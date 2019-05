Polícia zverejnila nové skutočnosti o tragickej nehode pri Voznici

Posádku vozidla pri náraze vymrštilo z vozidla. Z toho dôvodu na mieste polícia nevedela zistiť, kto vozidlo viedol.

Voznica 5. mája (TASR) - V súvislosti so sobotňajšou tragickou dopravnou nehodou v obci Voznica v okrese Žarnovica, pri ktorej prišli o život dvaja mladí ľudia, začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda sa stala v sobotu (4. 5.) okolo 16.00 h pri poľnohospodárskom družstve pri Voznici.



"Z doposiaľ nezistených príčin zišlo vozidlo z cesty a pri jazde po trávnatom poraste postupne narazilo do betónového pätníka, zabetónovanej lešenárskej trubky a v rotačnom pohybe do budovy technickej stavby, železného napájadla a do stromu. Zostalo prevrátené na ľavom boku," priblížila Faltániová s tým, že posádku vozidla pri náraze vymrštilo z vozidla. Z toho dôvodu na mieste polícia nevedela zistiť, kto vozidlo viedol.



Obaja, 24-ročná žena z Vyhní a 23-ročný muž zo Žarnovickej Huty, utrpeli pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. V prípade bola podľa Faltániovej nariadená súdna pitva. "Priebeh dopravnej nehody aj ustálenie vodiča je predmetom znaleckého skúmania," dodala. Pri nehode vznikli škody odhadnuté na 5000 eur.