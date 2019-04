Vráble si pripomenú významnú osobnosť slovenskej opery I. Godina

Pri príležitosti 40. výročia jeho úmrtia sa vo farskom kostole uskutoční v nedeľu (7. 4.) o 16.00 h Koncert na pamiatku Imricha Godina.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Vo Vrábľoch si pripomenú významnú osobnosť slovenskej kultúry, tenoristu európskeho mena, pedagóga a rodáka Imricha Godina. Pri príležitosti 40. výročia jeho úmrtia sa vo farskom kostole uskutoční v nedeľu (7. 4.) o 16.00 h Koncert na pamiatku Imricha Godina. TASR o podujatí informoval Jozef Vrábel.



"Na koncerte sa predstaví sólista Opery Slovenského národného divadla Pavol Remenár a gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová. Spoluúčinkovať bude aj Slovenský spevácky zbor Adoremus. V programe koncertu zaznejú skladby J. S. Bacha, G. F. Händla, C. Francka, Ch. Gounoda, A. Dvořáka, G. Giméneza," priblížil. Tenorista Godin bol podľa Vrábela obdarený "hlasom slnečnej farby a kovového lesku, bol kúzelníkom tzv. vysokého C".



Ako ďalej uviedol, po vrábeľskom rodákovi nesie názov základná umelecká škola. Tá každoročne organizuje na jeho počesť medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina s názvom Iuventus Canti. Vrábel, ktorý je zároveň riaditeľom súťaže, spresnil, že 21. ročník sa uskutoční od 29. apríla do 3. mája 2019.



Na súťaži sa predstaví viac ako sto mladých spevákov z 11 krajín sveta.