VIDEO: Vrak Knajpy začali odstraňovať z Dunaja

Plávajúci pontón s reštauráciou Knajpa sa na Dunaji odtrhol 25. decembra 2018 neďaleko bratislavského nákupného centra na ľavom brehu a Mosta Apollo.

Bratislava 3. apríla (TASR) – Vrak pontónu s reštauráciou Knajpa, ktorá sa v Bratislave na rieke Dunaj odtrhla počas minuloročných vianočných sviatkov, začali od stredy odstraňovať z rieky. Pre TASR to potvrdil Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Vrak, ktorý sa momentálne nachádza na úrovni bratislavskej mestskej časti Rusovce, bude z Dunaja odstránený na základe dohody medzi SVP a majiteľom plavidla.



"Dopravný úrad vydal plavebné opatrenie na odstránenie plavidla Knajpa z toku Dunaja na základe žiadosti SVP, závodu Dunaj, ktorý bude od stredy s pomocou vlastnej techniky realizovať odstránenie plavidla," informoval hovorca SVP Marián Bocák.







Práce budú realizované pomocou plávajúceho 16-tonového žeriavu, nákladného člna a remorkéra. Naložený nákladný čln s odpadom z plavidla Knajpa bude prepravený remorkérom do prístavu Vlčie hrdlo, kde bude odpadový materiál nákladnými autami prepravený na likvidáciu. Práce na odstránení plavidla by mali byť ukončené v tomto týždni. "Náklady spojené s odstránením bude znášať majiteľ plavidla," podotkol Bocák.



Plávajúci pontón s reštauráciou Knajpa sa na Dunaji odtrhol 25. decembra 2018 neďaleko bratislavského nákupného centra na ľavom brehu a Mosta Apollo. Po odtrhnutí ho unášala rieka, narazil do rumunského plavidla a rozpadol sa na dve polovice. Udalosť na Dunaji si vyžiadala zásah takmer dvoch desiatok hasičov. Tí sa v spolupráci s Dopravným úradom a poriečnym oddelením prezídia Policajného zboru SR snažili niekoľko hodín plávajúce časti pontónu ukotviť, čo sa im nakoniec aj podarilo.