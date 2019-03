Nová spoločnosť v liste adresovanom primátorovi a poslancom uviedla, že chce seriózne podnikať na území mesta.

Vranov nad Topľou 26. marca (TASR) - Vranov nad Topľou má nového partnera v oblasti tepelného hospodárstva. Stala sa ním spoločnosť Team energo SK, s. r. o., ktorá od doterajšieho správcu — firmy Bukóza energo, a. s., odkúpila časť podniku "Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou". Mestských poslancov to prekvapilo, chcú právnu analýzu, či bol tento proces v poriadku.



„Približne pred mesiacom sme sa dozvedeli o tom, že spoločnosť Bukóza odpredala časť podniku spoločnosti Team energo a touto transakciou sme získali nového partnera v zmluve o prenájme našich nehnuteľností, ktoré spadajú do tepelného hospodárstva. Vstúpili sme hneď do jednania s týmto novým partnerom a čo nás zaujíma je, ako bude plniť podmienky zmluvy,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan po minulotýždňovom zastupiteľstve, kedy poslanci zobrali na vedomie túto informáciu.



Mesto chce podľa jeho ďalších slov hlavne vedieť, či bude nový partner investovať do tejto oblasti. „Pretože tu boli výhrady zo strany poslancov, aj nás vedenia mesta, pretože sme mali v tejto súvislosti väčšie očakávania,“ poznamenal s tým, že tieto otázky predstavil aj pri rokovaní s novým správcom. „Zatiaľ avizuje, že je ochotný investovať, modernizovať tepelné hospodárstvo,“ doplnil. Spomenul, že pripravujú stretnutie s touto spoločnosťou i poslancami. „Ak bude potrebné, možno bude témou aj nejaký dodatok k zmluve, resp. ak nedôjde k zhode, možno budú padať návrhy, napr. na vypovedanie zmluvy, ale určite by som nechcel predbiehať,“ skonštatoval.



Poslanec Igor Pribula dal v tejto súvislosti návrh na realizáciu právnej analýzy, či bol tento proces v poriadku. „Svojím uznesením hľadám záchytné miesto, či je ten prevod majetku právne čistý, že došlo k postúpeniu tejto nájomnej zmluvy,“ uviedol pre TASR. Zároveň chce aj vyhodnotenie, či ju mesto môže a za akých podmienok vypovedať, aby urobilo lepšiu. „My už sme si vyžiadali podklady od týchto spoločností. Naši právnici ju zanalyzujú a budú poslancov informovať,“ reagoval primátor.



Podľa Pribulu je tepelné hospodárstvo v meste v katastrofálnom stave. „Mesto nedostatočne, resp. vôbec nekontroluje investície a nekontroluje, v akom stave je jeho majetok,“ povedal. Zdôraznil, že mesto musí urobiť jeho audit. Ragan uviedol, že mesto má prehľad o tom, v akom stave tepelné hospodárstvo je. „Pri takomto procese, ktorý teraz prebieha medzi týmito spoločnosťami, sa určite veľmi dôkladne preberajú všetky nehnuteľnosti, technológie, všetok majetok, zamestnanci, personálne vzťahy, a preto využijeme aj my tento proces, zapojíme sa doňho, aby sme získali čo najvernejší obraz o tom, v akom stave to tepelné hospodárstvo je,“ doplnil.



Ako plénum informoval vedúci oddelenia mestského majetku Marián Onderko, nová spoločnosť v liste adresovanom primátorovi a poslancom uviedla, že chce seriózne podnikať na území mesta. „Zároveň dáva na vedomie, že nedôjde k žiadnemu scudzeniu ani zaťaženiu akéhokoľvek hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta. Materiál je otvorený, mestské zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať,“ uviedol.