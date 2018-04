Na MS stopárskych psov vo Vranove nad Topľou prišlo 46 pretekárov

Nominácia psov podlieha istým pravidlám. Jednou z nich je aj ich vek. Pes musí mať minimálne 20 mesiacov.

Vranov nad Topľou 11. apríla (TASR) – Na majstrovstvá sveta stopárskych psov, ktoré sa od stredy do nedele (15.4.) uskutočnia vo Vranove nad Topľou, prišlo 46 pretekárov z 26 krajín sveta. Ich cieľom je otestovať ich schopnosti.



"Preteky pozostávajú z dvoch 1800-metrových stôp, ktoré sú tri hodiny staré," vysvetlil pre TASR za organizátorov Peter Lengvarský. Úlohou psa je podľa jeho slov vyhľadať sedem predmetov. Ide o kožu, drevo, koberec a gumu. Stihnúť to musia do 40 minút. "Kontroluje sa rýchlosť, presnosť. Sú to psy, ktoré už musia mať niečo za sebou," doplnil.



Na tieto majstrovstvá môžu podľa jeho ďalších slov postúpiť len dvaja pretekári z jednej krajiny. Ich nominácia podlieha istým pravidlám. Tie platia aj pre psy. Jednou z nich je aj ich vek. Pes musí mať minimálne 20 mesiacov.



"Je tu viac nemeckých ovčiakov, ale majstrovstvá sú určené pre všetky plemená," spomenul Lengvarský. Zároveň ozrejmil, že v tomto prípade ide o športovú, nie služobnú kynológiu.



"Teší ma pribúdajúci počet účastníkov na stopárskych súťažiach. Potvrdzuje to vzrastajúci záujem o túto náročnú disciplínu, ktorá sa označuje aj ako kráľovská," uviedol v súvislosti s majstrovstvami ich supervízor Jiří Lasík.



Vranov na Topľou bude hostiť majstrovstvá sveta v stopách IPO-FH tretíkrát. Víťazov 24. ročníka spozná verejnosť v nedeľu o 15.00 h na miestnom futbalovom štadióne, kde ešte predtým predvedú účastníci návštevníkom ukážky športovej kynológie.