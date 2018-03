Obyvatelia Vranova nad Topľou budú opäť spoločne upratovať mesto

Žiaci základných škôl a členovia organizácií, ktorí sú zapojení do tejto akcie, plánujú vyčistiť Náučný lesnícky chodník na Lúčnej, oddychovú zónu na Dobrianskeho ulici a okolie základných škôl.

Vranov nad Topľou 17. marca (TASR) - Aj v tomto roku vranovská samospráva v spolupráci s viacerými subjektmi pôsobiacimi v meste organizuje podujatie Poupratujme si Vranov, ktorého hlavným cieľom je zapojiť obyvateľov - dobrovoľníkov do jarného upratovania verejných priestranstiev a oddychových zón mesta. Ide už o tretí ročník.



"Tento rok pod heslom Spoločne za krajšie mesto sa obyvatelia 24. marca od 9.00 h môžu spoločne zapojiť do dobrovoľníckeho podujatia, a tým skrášliť svoje sídliská, oddychové zóny, čím oživia prostredie, v ktorom žijú," uviedla pre TASR hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková. Žiaci základných škôl a členovia organizácií, ktorí sú zapojení do tejto akcie, plánujú vyčistiť Náučný lesnícky chodník na Lúčnej, oddychovú zónu na Dobrianskeho ulici a okolie základných škôl.



"Novinkou tohto ročníka je zapožičanie si pracovného náradia pre obyvateľov mesta. Viac informácií, ako aj vrecia na vyzbieraný odpad, dostanú u svojho bytového dôverníka alebo na telefónnych číslach zverejnených na info plagátoch, ktoré budú vyvesené v bytových domoch," uzavrela hovorkyňa.



Vranovčania tak vlani vyzbierali približne 90 vriec odpadu, ktoré skončili na mestskom zbernom dvore. Samospráva plánuje v takýchto akciách pokračovať.