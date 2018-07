V školách a škôlkach vo Vranove nad Topľou začali s rekonštrukciami

Celkovo bude preinvestovaných približne 100.000 eur. Ukončenie je naplánované do konca augusta.

Vranov nad Topľou 9. júla (TASR) – Niektoré mestské základné a materské školy vo Vranove nad Topľou prejdú počas leta menšími i väčšími rekonštrukciami. S prácami už začali.



Ako informovala hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková, renovácia na dvoch objektoch Základnej školy Bernolákova je už v plnom prúde. "Celkovo bude vymenených 144 okenných výplní, a to v triedach, učebniach, sociálnych a skladových priestoroch budovy druhého stupňa základnej školy a školskej jedálni," priblížila s tým, že v jedálni zrekonštruujú hlavný vchod a zrealizujú aj výmenu všetkých vstupných dverí v objekte. "Celkovo bude preinvestovaných približne 100.000 eur. Ukončenie je naplánované do konca augusta," doplnila.



Mesto podľa jej ďalších slov začalo zároveň s opravou troch sociálnych zariadení v dvoch pavilónoch Materskej školy na ulici 1. mája. "V rámci nej tam budú odstránené staré a osadené nové obklady, dlažby, podlahy a sanita," vysvetlila. Samospráva v tejto súvislosti preinvestuje približne 9000 eur. Práce by mali podľa Fedorňákovej ukončiť v júli.



Ako ďalej uviedla, v lete sú naplánované aj ďalšie opravy, a to výmena okien a oprava bazéna na Materskej škole Okulka, renovácia povrchu pretlakovej športovej haly na Základnej škole Juh či oprava strechy na budove Centra voľného času a ďalšie.