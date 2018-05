Každé nové dieťa vo Vrbovom dostane od radnice svoj strom

Starostlivosť o stromčeky s menami detí má na svojich bedrách mesto v rámci ošetrovania zelene, ale rodiny sa o svoje stromy môžu priebežne starať tiež.

Vrbové 23. mája (TASR) – Vo Vrbovom už tri roky dostávajú noví občania do daru od mesta svoj vlastný strom. Dievčatkám pri spoločnom privítaní do života na radnici darujú listnaté a chlapcom ihličnaté stromčeky. Rodičia ich spolu zasadia, označia menom svojho dieťatka a potom sledujú, ako rastie ich potomok i jeho strom. Na stredu pripravilo mesto vysadenie nových 26 kusov, 17 je dievčenských.



"Stromčeky dostanú Eliška, Rebeka, Dominiky, Lilien, Teo i Milan. Sú to stromčeky pre deti, ktoré sa narodili v poslednom štvrťroku minulého roka a prvom štvrťroku 2018," povedala pre TASR primátorka Vrbového Ema Maggiová. Tradícia vysádzania nie je podľa jej slov dlhá, ale v meste už rastie takmer stovka takýchto stromov. "Vybrali sme lokality pri 2. základnej škole a na sídliskách 9. mája a 6. apríla. Rodičom i verejnosti sa táto myšlienka páči, majú z nej radosť a podporujú ju," dodala.



Starostlivosť o stromčeky s menami detí má na svojich bedrách mesto v rámci ošetrovania zelene, ale rodiny sa o svoje stromy môžu priebežne starať tiež.