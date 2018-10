Vrtuľníky v Košiciach lietajú častejšie kvôli mobilnému operátorovi

ednotlivé technologické zariadenia majú hmotnosť od 400 do približne 500 kilogramov, preto je nutné, aby ich na určené miesta dopravil vrtuľník.

Košice 10. októbra (TASR) – Zvýšený počet letov vrtuľníkov nad Košicami je dôsledkom výmeny technológií mobilného operátora. Ako uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke, v štyroch mestských častiach (MsČ) budú vrtuľníky lietať aj vo štvrtok (11. 10.).



Ako magistrát informuje, ide o výmenu približne desiatich kusov technológií mobilného operátora. „Jednotlivé technologické zariadenia majú hmotnosť od 400 do približne 500 kilogramov, preto je nutné, aby ich na určené miesta dopravil vrtuľník. Pôjde o stroj Mi–8, ktorý má pri ideálnych podmienkach nosnosť až tri tony,“ píše mesto s tým, že v stredu sa lety dotýkali košických mestských častí Sídlisko Ťahanovce a Šaca.



Vo štvrtok avizuje zvýšený počet letov vrtuľníkov v MsČ Sídlisko Ťahanovce, KVP, Džungľa a Nad jazerom, a to v čase od 8.00 do 12.00 h.