Turčiansky majáles vo Vrútkach ponúkne bohatý kultúrny program

Vrútky 7. mája (TASR) – Bohatý folklórny program ponúkne v sobotu (12.5.) podujatie Združenia turčianskych muzikantov (ZTUM) Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú, ktoré sa uskutoční v Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach.



Podľa predsedníčky ZTUM Evy Palovčíkovej Záthureckej budú súčasťou ľudovej veselice školy tancov so skúsenými lektormi. "Tanečné motívy z Dubového s lektorom Jankom Lincenim, čardáš z Telgártu s lektorkou Táňou Salajovou a z Poľska k nám zavítajú Agnieszka Śliwinska s Lukaszom Stasikom s tancami Horalov zo Zakopaného. Všetkým bude do tanca hrať ľudová hudba pod vedením Mareka Končeka s cimbalistom Ľubomírom Gašparom," uviedla predsedníčka ZTUM.



Doplnila, že program majálesu v tomto roku obohatí spevácka skupina Kamarátky z Martina, Heligonkári Majerčíkovci a Ľudová hudba Borka z Martina. "Zábavu na ľudovú nôtu o polnoci preruší folklórna tombola a po nej budú husle hrať a nôžky tancovať až do rána bieleho," podotkla Palovčíková Záthurecká.



Upozornila aj na dopoludňajšie podujatie Akustika a folklór, ktoré pripraví Štúdio Pivnica od 10.00 h v priestoroch katolíckeho kultúrneho domu v rámci projektu Štúdio Pivnica – Začíname: Prednášky so Štúdiom Pivnica. "Poslucháči budú mať možnosť vypočuť si prednášku, ktorá spojila experimentálneho fyzika, výrobcu fujár a slovenského herca a recitátora," dodala predsedníčka ZTUM.