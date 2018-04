Vstup Bojnického zámku sa rozsvieti na modro, poukáže sa na autizmus

Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorú charakterizujú predovšetkým nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti.

Bojnice 2. apríla (TASR)- Vstupná brána Bojnického zámku sa v pondelok 2. apríla rozsvieti na modro. Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice sa tak pripojí k Svetovému dňu povedomia o autizme, ktorý pripadá na tento deň, informovala jeho kultúrno-propagačná manažérka Petra Gordíková.



"Návštevníci Bojnického zámku si počas Svetového dňa povedomia o autizme budú môcť pozrieť aj výtvarné práce autistických detí zo Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Prostredníctvom diel malých umelcov budú zároveň môcť nazrieť do ich jedinečného sveta," priblížila Gordíková. Modré osvetlenie vstupnej brány zámku podľa nej dotvorí atmosféru vo večerných hodinách.



Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorú charakterizujú predovšetkým nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Deficit v oblasti komunikácie spôsobuje problém s porozumením reči druhých či udržaním konverzácie. Úzko s tým súvisí aj následná neschopnosť nadväzovať vzťahy či prejavovať city.



Svetový deň povedomia o autizme pripadá na 2. apríla od roku 2007, keď ho vyhlásila Organizácia spojených národov. "Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti. SNM - Múzeum Bojnice sa do projektu aktívne zapája už od roku 2015," dodala Gordíková.