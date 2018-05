Vstup na vežu Baziliky sv. Jakuba sa zmení na informačné centrum

Priestor vstupu do Baziliky sv. Jakuba sa podarí obnoviť vďaka projektu Objavovanie historických pamiatok cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči.

Levoča 23. mája (TASR) – Levoča bola spolu s poľským partnerom mestom Starý Sacz úspešná v žiadosti o dotáciu z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, vďaka čomu v jednom z pamiatkových objektov vybudujú nové turistické informačné centrum. Zástupkyňa primátora Lýdia Budziňáková uviedla, že sa podarí zrekonštruovať vstup na vežu Baziliku sv. Jakuba, ktorý je teraz taký prázdny a neosobný.



„Priestor vstupu by sa skultúrnil, vytvorili by sa lepšie podmienky pre návštevníkov, zamestnancov úradu informačnej kancelárie. Chceli by sme túto vežu prevádzkovať hlavne v letných mesiacoch, ale zvažujeme, že možno aj v zime by tie výhľady mohli byť prekrásne na Levoču a okolie, uvidíme, ako to bude fungovať,“ dodala Budziňáková. Doposiaľ táto veža fungovala v provizórnom režime posledné dva roky, predtým sa dlhé roky vôbec nepoužívala.



Priestor vstupu do Baziliky sv. Jakuba sa podarí obnoviť vďaka projektu Objavovanie historických pamiatok cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči. Jeho predkladateľom a lídrom je Gmina Starý Sacz, levočská radnica je partnerom projektu. Interiér vstupu sa zrekonštruuje tak, aby jeho pamiatková podstata ostala v čo najväčšej miere zachovaná. Miestnosť bude rozdelená na dve časti, oddychovú a informačnú. Súčasťou prác je náter stien vo veži a umelecko-remeselná úprava schodiska, zábradlia, podesty, podlahy hlásnika a vstupných dverí do veže a miestnosti hlásnika. Druhou aktivitou mesta sú workshopy v Levoči pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb. „Je o túto vežu veľký záujem, ak prídu turisti do Levoče, takže sa veľmi tešíme, že im budeme môcť takto spríjemniť a skultúrniť tento priestor,“ konštatovala Budziňáková. Dodala, že so samotnými prácami na obnove vstupu do veže chcú začať zhruba o mesiac a rekonštrukcia potrvá do konca októbra.



V rámci projektu, ktorý má byť postupne zrealizovaný do konca tohto roku, vytvorí mesto Starý Sacz aj mobilnú aplikáciu. Tá bude prezentovať históriu, pamiatky a atrakcie oboch miest a opisovať trasu, ktorá ich spája. Celkové náklady jednotlivých aktivít sú vo výške takmer 131.000 eur, pričom 96.000 je dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.