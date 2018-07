Vtáky ochránia pred sklom pri tratiach električiek UV nálepky

Ide o priesvitné nálepky, ktoré sú v podstate pre človeka neviditeľné, ale operence ich vidia veľmi výrazne. Navyše, nálepky nebudú nijako narúšať estetický vzhľad sklenených výplní.

Košice 13. júla (TASR) - Problém s úhynom vtákov, ktoré narážajú do sklenených výplní ochranných zábradlí a prístreškov pre cestujúcich pri obnovených električkových tratiach v Košiciach, bude mesto riešiť cez špeciálne nálepky. Táto téma bola súčasťou štvrtkového (12.7.) kontrolného dňa na stavbe modernizácie električkových tratí (MET).



Podľa slov viceprimátora Martina Petruška mesto chcelo pôvodne dať na sklenené výplne klasické nálepky s čiernymi siluetami vtákov. Avšak v zmysle odborných odporúčaní ornitológov, ako aj na základe odbornej literatúry budú zabezpečené nálepky so siluetami vtákov v ultrafialovom (UV) spektre. Ide o priesvitné nálepky, ktoré sú v podstate pre človeka neviditeľné, ale operence ich vidia veľmi výrazne. Navyše, nálepky nebudú nijako narúšať estetický vzhľad sklenených výplní. "Pretože v tak veľkom množstve – zhruba 450 kusov sú tieto nálepky u nás momentálne nedostupné, Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ich bude lepiť pravdepodobne začiatkom budúceho týždňa," informoval magistrát mesta.



Riaditeľ úseku riadenia dopravy DPMK Roman Danko konštatoval, že riešenie problému bude otázkou niekoľkých dní. "Vieme, kde a čo presne treba urobiť. Mesto zabezpečí nálepky so siluetami vtákov, ktoré slúžia na odplašenie živých operencov, a nalepíme ich všade tam, kde je to treba," uviedol.



Podľa Štefana Bálinta, riaditeľa košického závodu Eurovia SK, ktorá električkové trate modernizuje, nikto nepredpokladal, že u vtáctva môže ísť o problém pri takých malých výškach. "Keď sa robí projekt, odborníci sa vyjadrujú ohľadom sklenených výplní iba od určitej výšky. Keď je ale výplň vysoká meter desať? Sám som naozaj veľmi prekvapený, že sa tam tie vtáčiky vôbec pozabíjali, s niečím takým sme sa v našej praxi stretli vôbec po prvý raz," skonštatoval.



Viceprimátor prisľúbil rýchle opatrenie pri nečakanom úhyne operencov. "Mne povedali, že sa liahnu mláďatká, a tie na rozdiel od dospelých jedincov nie sú ešte zorientované. Ale vyriešime to, " dodal Petruško.