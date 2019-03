Výbuchy bankomatov v Trnavskom kraji mali na svedomí dvaja Moldavci

Na Slovensku sa prvý prípad stal 31. marca 2018 v obci Okoč v okrese Dunajská Streda.

Trnava 26. marca (TASR) - Trnavská polícia objasnila prípady vykrádania bankomatov pomocou plynu v Trnavskom kraji. Páchateľmi boli dvaja muži z Moldavska. Informovala o tom polícia.



"Policajti v oboch prípadoch zaistili na mieste činu viaceré stopy, ktoré boli porovnané aj s databázami v rámci krajín Európskej únie. Na základe výsledkov analýz a operatívnych informácií policajti stotožnili dvoch mužov moldavskej národnosti," uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Dodala, že podľa informácií, ktoré má polícia k dispozícii, osoby sa mali podobných skutkov dopustiť nielen na Slovensku, ale aj v Estónsku a Rumunsku. Na Slovensku sa prvý prípad stal 31. marca 2018 v obci Okoč v okrese Dunajská Streda. "Na mieste policajti zistili, že bankomat bol poškodený pomocou plynu. Ten po výbuchu začal horieť a vzápätí došlo aj k značnému poškodeniu a narušeniu statiky na budove, kde bol bankomat umiestnený," uviedla Linkešová.



Druhý výbuch bankomatu bol nahlásený 18. júla 2018 v obci Borský Mikuláš v okrese Senica. Odtiaľ si páchatelia rovnakým spôsobom odniesli niekoľko stoviek tisíc eur.



Spôsob spáchania a prevedenia krádeže pomocou plynu bol podľa nej nebezpečný. "Podľa spôsobu prevedenia nemali osoby výbuchy bankomatov pod kontrolou, o čom svedčí aj fakt, že v oboch prípadoch došlo k vážnym škodám na majetku," uviedla hovorkyňa.



"Vyšetrovateľ obvinil 31-ročného I. E. a rovnako starého T. A. z obzvlášť závažného zločinu krádeže v súbehu so zločinom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, so zločinom poškodzovania cudzej veci a zločinu všeobecného ohrozenia. Uznesenie o vznesení obvinenia bude v krátkej dobe po preložení do moldavčiny cestou právnej pomoci doručené občanom Moldavska," informovala Linkešová.