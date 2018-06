Budovu materskej školy vo Východnej tento rok zateplia

Okrem zateplenia budovy materskej školy a bývalých jaslí sa v blízkom období uskutoční aj oprava niektorých miestnych komunikácií, ktoré zostali v zlom technickom stave po vybudovaní kanalizácie.

Východná 12. júna (TASR) – Samospráva obce Východná, okres Liptovský Mikuláš, plánuje v tomto roku realizovať viaceré rekonštrukčné práce. Okrem kompletného zateplenia budovy materskej školy a bývalých jaslí sa v blízkom období uskutoční aj oprava niektorých miestnych komunikácií, ktoré zostali v zlom technickom stave po vybudovaní kanalizácie.



Realizácia kompletného zateplenia materskej školy a bývalých jaslí zahŕňa aj obnovu strešného plášťa. Podľa starostu Východnej Juraja Blaška sa rozpočtový náklad vyšplhá na sumu približne 173.000 eur. „Okrem toho máme naplánovanú opravu a dobudovanie niektorých komunikácií, kde bol asfalt viac zničený. Pred piatimi rokmi sa tu robila kanalizácia. Vtedy sa síce väčšina komunikácií vyasfaltovala, no nie všetky. Nejaké peniaze sme našetrili, tak by sme chceli našim občanom tieto cesty opraviť,“ dodal.



Rekonštrukciou podľa neho prejdú aj obrubníky a súčasťou prác bude i drobné odvodnenie. Realizáciu vyčíslili na približne 139.000 eur.



Východná je známa nielen najstarším folklórnym festivalom na Slovensku, ale aj najstaršou folklórnou skupinou Kriváň, ktorá v tomto roku oslavuje 105. výročie vzniku. Obec preto pripravuje opravu tzv. starých obecných škôl. Tu by mohol vzniknúť priestor určený na nacvičovanie folkloristov.



„Kedysi, keď v obci ešte nebola vybudovaná škola, učilo sa na viacerých miestach,“ vysvetlil starosta. Z tohto obdobia zostali dve, asi 150 rokov staré historické budovy, ktoré v súčasnosti nie sú využívané. „Chceme, aby sa počas opravy zachoval ich pôvodný výzor. Rekonštrukcia sa bude prenášať aj do ďalšieho roka. Predpokladané náklady sú 290.000 eur, súťaž sa začína v týchto dňoch,“ uviedol Blaško.



Po tom, čo pred časom vo Východnej vybudovali zberný dvor z eurofondov, momentálne čakajú na ďalšiu techniku. Obec sa zapojila do výzvy na kompostéry, v ktorej uspeli. „Okrem týchto investičných projektov sme začali realizovať projekt medzi Východnou a poľským Poroninom s názvom Nedajme zabudnúť ľudovým remeslám. Cieľom projektu je obnovovať výšivku z Východnej, partner nás zas bude učiť spracovať kožu. Veríme, že aj táto aktivita pomôže k rozvoju a zachovaniu kultúrneho dedičstva, ktoré máme na Slovensku pestré,“ uzavrel Blaško.