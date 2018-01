Východoslovenská distribučná chce v Sobranciach investovať 400.000 eur

Mesto Sobrance 400-tisícovú investíciu víta a primátor verí, že to naštartuje aj ďalšie aktivity v meste.

Sobrance 29. januára (TASR) – Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci podpísali v pondelok primátor Sobraniec Pavol Džurina a zástupcovia spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD), a.s. Spoločnosť VSD informovala, že v priebehu troch rokov plánuje preinvestovať v meste a blízkom okolí približne 400.000 eur.



Cieľom investícií je kapacitne posilniť mesto a zrekonštruovať elektroenergetické zariadenia. "Takisto je našou snahou, v prípadoch, kedy je to možné, ísť do podzemného variantu ukladania elektrického vedenia. Plánované investície sa dotknú najmä lokalít v uliciach Tyršová, Tibavská a Bernolákova. Súčasťou je aj rozšírenie elektrickej siete v časti Komárovce. Rekonštrukčné práce zrealizujeme aj na Švermovej ulici a na Sama Chalupku," uviedol za VSD riaditeľ divízie Sieťový obchod Jaroslav Hrušč. Investície sa dotknú predovšetkým napäťovej hladiny nízkeho napätia.



Podpísaný dokument je potvrdením obojstrannej snahy o spoluprácu a zrealizovanie rozvojových aktivít oboch partnerov na území mesta a jeho najbližšom okolí. Ide predovšetkým o budovanie a rekonštrukciu technickej infraštruktúry, rozšírenie potrebných kapacít v distribučnej elektrickej sústave v súvislosti s potenciálom priemyselnej, ale aj individuálnej bytovej výstavby. Investičné aktivity oboch partnerov sa majú zosúladiť tak, aby boli čo najefektívnejšie, a zároveň aby prípadné obmedzenia v súvislosti s prácami boli pre obyvateľov čo najmenšie.



Mesto Sobrance 400-tisícovú investíciu víta a primátor verí, že to naštartuje aj ďalšie aktivity v meste. "Pre nás je to cenné partnerstvo, keďže vďaka nemu aj Sobrance pribudnú do zoznamu miest pripravených na budúci rozvoj po stránke technickej infraštruktúry. Je to totiž základné kritérium, ktoré potenciálni investori prehodnocujú," uviedol Džurina.