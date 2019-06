Vydavateľ kníh s fotografiami krajiny vydal 343.240 kusov

Ide o najviac vydaných obrazových publikácií o Slovensku

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Celkom 65 titulov s leteckými snímkami regiónov Slovenska, v celkovom náklade 343.240 kusov, vydala od roku 2013 spoločnosť CBS z Kynceľovej, ktorá je súčasťou Banskej Bystrice. Ide o najviac vydaných obrazových publikácií o Slovensku. Spoločnosť sa týmto dostala do Slovenskej knihy rekordov.



"Keby sa tieto knihy poukladali jedna za druhou, tak by vytvorili dĺžku viac ako 89,24 kilometra a keby sa poukladali na seba, dosiahli by výšku 6178 metrov," píše sa na stránke slovenských rekordov.



"Na Slovensku sa ešte nikomu z vydavateľov nepodarilo zapísať do knihy rekordov, sme v tomto prví," uviedol pri tejto príležitosti konateľ spoločnosti Milan Paprčka. "Naším špecifikom je fotografovanie krajiny z neba, prinášame teda niečo nové - zaujímavé letecké fotografie. Vytvárame diela s pridanou hodnotou, ktoré sú jedinečné, reprezentatívne, propagujúce naše krásne Slovensko," dodal.



Slovensko je podľa neho prvou a zatiaľ jedinou krajinou na svete s ucelenou edíciou kníh, prezentujúcich všetky regióny výlučne leteckými fotografiami. Každý región a každé väčšie mesto na Slovensku má svoju knihu „z neba”. Všetky knihy sú vydávané v slovenčine a v angličtine, niektoré aj v ďalších jazykoch. Prvou takouto vydanou knihou boli Slovenské hory pohľadom vtákov.



Vo firme je aj jediné zážitkové múzeum máp na Slovensku, kde je online interaktívny sprievodca Wandrak, ktorý predstaví návštevníkom vrstevnice a farebnú škálu zobrazenia krajiny na zaujímavom pieskovom modeli.