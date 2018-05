Vydavateľstvo známe snímkami z neba pôjde s novým lietadlom nad ČR

Na jedno natankovanie vydrží lietadlo vo vzduchu takmer šesť hodín a preletí rovných tisíc kilometrov, čo dáva nielen pružnosť pri plánovaní letu, ale hlavne výrazne šetrí čas.

Banská Bystrica/Očová 10. mája (TASR) - Obyvatelia Slovenska ale najmä Českej republiky budú v najbližších mesiacoch vidieť často lietať nad svojimi hlavami dvojmiestne ultraľahké lietadlo slovenskej výroby Skyper GT9. Banskobystrické vydavateľstvo CBS, ktoré vo svojej edícii Slovensko z neba doteraz publikovalo už štyri desiatky kníh leteckých fotografií slovenských regiónov, ho totiž zakúpilo k doteraz prevádzkovanému motorovému vetroňu, aby tak ešte lepšie a s väčším dosahom mohlo mapovať krásy toho ktorého územia.



„Cestovná rýchlosť lietadla je 200 kilometrov za hodinu, maximálna dokonca 220, takže sa v krátkom čase môžem dostať nad ktorékoľvek slovenské mesto či dedinu. A do Českej republiky je to tiež v podstate akoby na skok," hovorí o výhodách nového lietadla jeho pilot a tiež fotograf Milan Paprčka.



Na jedno natankovanie vydrží lietadlo vo vzduchu takmer šesť hodín a preletí rovných tisíc kilometrov, čo dáva nielen pružnosť pri plánovaní letu, ale hlavne výrazne šetrí čas. "A keď už budeme musieť niekde pristáť, máme väčší výber letísk, pretože s ním dokážeme pristáť a opäť vzlietnuť aj na kratšej dráhe menšieho letiska," dodáva.



Podľa neho toto lietadlo umožňuje letieť iba 100-kilometrovou rýchlosťou, čo dáva fotografom vydavateľstva priestor pre dobrý záber a kvalitnú snímku. "Kvôli foteniu sme si dali na lietadle vyrobiť aj špeciálne otváracie okno, do ktorého sa zmestí aj väčší objektív," pripomína Paprčka.



O snímky "zhora" prejavujú stále viac záujem samosprávy, ale aj rôzne firmy. Značný záujem evidujú v poslednej dobe aj od obcí a organizácií v Českej republike, pre ktoré už v týchto dňoch finalizujú vydanie nových ôsmich publikácií. Nákup lietadla bol preto aj reakciou na tento záujem.