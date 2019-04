Vydrica otvára otázku budúcnosti Vodnej veže i estakád Mosta SNP

Vodná veža je vo vlastníctve mesta. Magistrát uviedol, že jej budúca funkcia má byť predmetom ďalších rokovaní odborníkov samosprávy s developerom.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Developerský projekt Vydrica na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave, v tesnej blízkosti Mosta SNP, otvára otázku budúcnosti jednej z najstarších a najhodnotnejších pamiatok hlavného mesta — Vodnej veže —, a takisto estakád Mosta SNP. Pre TASR to potvrdila bratislavská samospráva s tým, že je potrebné sa zaoberať aj zeleňou na svahu pod Bratislavským hradom.



Vodná veža je vo vlastníctve mesta. Magistrát uviedol, že jej budúca funkcia má byť predmetom ďalších rokovaní odborníkov samosprávy s developerom. "Projekt Vydrica zároveň ako aktuálnu otvára otázku estakád Mosta SNP, ktoré je mesto pripravené riešiť medzinárodnou architektonickou súťažou. Naším spoločným cieľom musí byť hľadanie dopravného či architektonicko-urbanistického riešenia pre dotvorenie nábrežia, eliminovať negatívny dosah stavby Mosta SNP v tomto území a v širšom kontexte aj Staromestskej," spresnilo pre TASR hlavné mesto. Začiatkom roka ministerstvo kultúry rozhodlo, že nájazdy na Most SNP nie sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Samotný most ale pamiatkou ostáva.



Magistrát zároveň upozorňuje, že masív vrchu a zelene je rámcom celého Podhradia, a v tomto smere aj mesto ako vlastník pozemkov má záujem podporiť tvorbu zelene odolnej voči dosahom zmeny klímy, suchu či prívalovým dažďom. Projekt Vydrica, ktorý bol v týchto dňoch predstavený vedeniu mesta a mestským poslancom, nadväzuje podľa hlavného mesta na schválený územný plán zóny z roku 2006 a následné územné rozhodnutie. "Vnímame, že developer aktívne otvoril komunikáciu so samosprávou i odbornou verejnosťou, čo považujeme za prejav určitej kultúry," povedal magistrát. Z aktuálne prezentovanej dokumentácie je podľa neho zrejmé, že projekt nie je zásadne o budovách, ale skôr o verejnom priestore. Prichádza zároveň aj k predĺženiu pešej zóny mimo historické centrum mesta, čo hodnotí kladne.



Bratislavská mestská časť Staré Mesto vníma projekt ako pozitívny vstup do územia, ktoré je dlhodobo vnímané ako problémové. V porovnaní s pôvodnými návrhmi je podľa staromestskej samosprávy projekt výrazne menších stavebných objemov a hotové riešenie i urbanistická mierka vytvárajú predpoklady najmä pre kvalitné verejné priestory. "Vnímame zásadný rozsah v hmotovom riešení a mierke predstaveného návrhu oproti pôvodnému návrhu pred súťažou. Projekt Vydrica prepája staré centrum pešou zónou so zámostím a vytvára tak obrovský priestor pre vznik nových verejných priestorov Bratislavy," uviedla pre TASR mestská časť. Samospráva deklaruje, že postupuje v súlade so zákonom a požaduje, aby bola čo najväčšia kvalita verejných priestranstiev.



Plánovaná výstavba v priestore Podhradia sa nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava a podlieha preto schvaľovaciemu procesu zo strany Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Úrad minulý týždeň pre TASR uviedol, že finálna podoba architektonického stvárnenia jednotlivých objektov a riešenia verejných priestorov ešte nebola definitívne odsúhlasená.



Projekt Vydrica plánuje začať budovať v budúcom roku spoločnosť Vydrica Development, ktorú tvorí firma Vydrica, vlastník pozemkov, a developerská spoločnosť Lucron. Celkové ukončenie výstavby je v pláne v roku 2024.