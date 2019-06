Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle má byť realitou ešte tento rok

Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova.

Bratislava 3. júna (TASR) – Novej vyhliadkovej veže na bratislavskej Devínskej Kobyle by sa mohli Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta dočkať ešte tento rok. Mestská časť Devín, ako príslušný stavebný úrad, začala koncom mája stavebné konanie. Výstavba by sa podľa predbežných odhadov mohla začať budúci mesiac.



"Vzhľadom na zložité dokladovanie veľkého počtu dokumentácie a vyjadrení sa celý proces natiahol. Je však pravdepodobné, že 1. júla začneme so samotnou výstavbou," uviedol pre TASR devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír. Pôvodne sa totiž malo začať s výstavbou v auguste minulého roka, neskôr sa ako termín sprístupnenia novej vyhliadky spomínala prvá polovica tohto roka. Trvanie výstavby sa odhaduje na zhruba dva mesiace.



Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvoriť ju bude sedem vyhliadok, tie najkrajšie majú ponúkať najvyššie poschodia. Návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre. Dostupná by mala byť peším aj cyklistom. Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva vstupné neplánuje vyberať. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.