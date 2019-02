Vykoľajené vagóny v Krompachoch pomáha odťahovať hasičská technika

Po nehode súkromného nákladného vlaku, ktorá sa stala v sobotu (16. 2.) neďaleko železničnej stanice Krompachy, jazdia osobné vlaky na severnej trase v núdzovom režime.

Krompachy 18. februára (TASR) – Odťahovať vykoľajené vagóny zo železničnej trate neďaleko stanice v Krompachoch pomáha aj ťažká hasičská technika. Hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč pre TASR uviedol, že s odstraňovaním vagónov začali v pondelok a práce potrvajú minimálne do polnoci.



„Po ukončení týchto prác sa v utorok (19. 2.) začne s opravami jednej koľaje a v stredu (20. 2.) druhej poškodenej koľaje. Ak pôjde všetko, tak ako má, tak v utorok by mohla byť jedna koľaj sprejazdnená, následne aj druhá,“ dodal Lukáč s tým, že vykoľajený vlak poškodil koľaje aj výhybky. Odťahovať vykoľajené vagóny pomáha hasičský ťažný tank, ale aj ďalšia železničná technika.



Škoda, ktorú nehoda spôsobila, zatiaľ vyčíslená nebola. Príčiny havárie vyšetruje polícia. „My máme nejaké čiastkové informácie, ale pokiaľ to nebude celé uzavreté, tak sa k tomu vyjadrovať nebudeme,“ konštatoval hovorca.



Po nehode súkromného nákladného vlaku, ktorá sa stala v sobotu (16. 2.) neďaleko železničnej stanice Krompachy, jazdia osobné vlaky na severnej trase v núdzovom režime. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Z dôvodu, že momentálne nie je možné prejsť cez Železničnú stanicu Krompachy, nasadila ZSSK náhradnú autobusovú dopravu (NAD) na úseku Spišské Vlachy - Margecany.



Cestujúcim odporúča naďalej sledovať internetovú stránku www.zssk.sk, respektíve informovať sa na čísle 18 188. Napriek personálnemu posilneniu tejto linky sa môže stať, že bude v špičke preťažená. "Preto žiadame o pochopenie a trpezlivosť. Spoločne so ŽSR sa snažíme urobiť všetko pre rýchle vyriešenie situácie a minimalizovanie prestojov. Cestujúcich žiadame, aby boli ohľaduplní k spolucestujúcim a rešpektovali pokyny zamestnancov železníc," uzavrel Kováč.



Súkromný nákladný vlak sa vykoľajil z trate okolo 18.30 h. Najprv sa vykoľajil jeden vozeň, následkom čoho sa roztrhla súprava a vykoľajilo sa ďalších osem vozňov. Pri nehode sa nikto nezranil.