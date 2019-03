Výpadok elektrickej energie v Plavči by nemal narušiť priebeh volieb

Do volebnej miestnosti zabezpečili elektrocentrálu.

Plaveč 30. marca (TASR) - V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť.



"Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme," uviedol pre TASR Šlosár.