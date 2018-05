Vyradenie sekvoje zo zoznamu chránených stromov v Kremnici zamietli

Sekvoja rastie v súkromnej záhrade a predkom jej terajších majiteľov ju pred 150 rokmi daroval banský lekár a prozaik Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský.

Kremnica 25. mája (TASR) - Snaha Kremničanov, ktorí pred časom spisovali petíciu proti vyradeniu sekvoje obrovskej zo zoznamu chránených stromov, nevyšla naprázdno. Iniciátor petície Jaroslav Slašťan informoval, že Okresný úrad v Žiari nad Hronom zamietol žiadosť Štátnej ochrany prírody (ŠOP), Správy chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy o vyradenie tohto stromu zo zoznamu.



Slašťan netajil, že má z rozhodnutia okresného úradu radosť. "Presvedčilo ma to, že občiansky aktivizmus má v našej republike ešte stále svoju váhu a že môžeme byť pozitívnym príkladom toho, že ak sa zaujímame o veci verejné, tak môžeme svojím hlasom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so štátnymi orgánmi, verejnou správou a aj takouto cestou sa dá niečo dosiahnuť," podotkol.



Pod petíciu sa podľa jeho slov podpísalo približne 300 ľudí. Ak by sa ŠOP voči rozhodnutiu odvolala, sú podľa Slašťana pripravení pokračovať v zbieraní ďalších podpisov.



Riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy Dušan Trcka v tejto súvislosti uviedol, že vzhľadom na petíciu a zamietavé stanovisko okresného úradu prehodnotia návrh na vyradenie sekvoje obrovskej zo zoznamu chránených stromov.



Sekvoju obrovskú navrhovala ŠOP vyradiť zo zoznamu pre jej zhoršený zdravotný stav. Má odlomený vrcholec, čím podľa jej názoru zanikla hodnota mimoriadneho významu tohto stromu. Sekvoja rastie v súkromnej záhrade a predkom jej terajších majiteľov ju pred 150 rokmi daroval banský lekár a prozaik Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský.



S týmto názorom nesúhlasili aktivisti, majitelia stromu a ani mesto Kremnica, ktoré k veci uviedlo svoje stanovisko. V ňom sa okrem iného uvádzalo, že sekvoja je predmetom záujmu nielen obyvateľov, ale nakoľko sa nachádza v blízkosti historického centra, tak aj návštevníkov mesta.