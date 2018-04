Polícia vyšetruje prípad zneužitia bankomatovej karty

Neznámy muž mal uskutočňovať výbery v období od konca septembra roka 2017 až do mesiaca január 2018.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje prípad neoprávnených výberov a bezhotovostných platieb, pri ktorých neznámy páchateľ spôsobil škodu vo výške 510 eur. TASR informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.



Neznámy muž mal uskutočňovať výbery v období od konca septembra roka 2017 až do mesiaca január 2018. "V uvedenom čase vykonal doposiaľ neznámy páchateľ viaceré neoprávnené výbery, ako aj bezhotovostné platby z účtu poškodenej ženy, vedeného v jednej zo zahraničných bánk. Týmto konaním bola spôsobená celková škoda vo výške približne 510 eur," uviedol Szeiff.



Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty.



"Zároveň sa obraciame aj na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie osoby, ktorá by mohla napomôcť pri objasnení tohto skutku. Akékoľvek informácie k totožnosti osoby na priloženej fotografii, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení," uzavrel Szeiff.