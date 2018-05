Výskumníci Žilinskej univerzity idú stážovať na univerzitu v Berkeley

Pobyt bude trvať jeden semester. Jeho absolventi sa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zaväzujú nasledujúce tri roky zostať pracovať na Slovensku.

Žilina 13. mája (TASR) – Výskumní pracovníci Zuzana Kurillová a Michal Gregor zo Žilinskej univerzity na jeseň vycestujú na Kalifornskú univerzitu v Berkeley. Študijný pobyt na tamojšej technickej fakulte im zafinancuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu ÚPVII.



Pobyt bude trvať jeden semester. Jeho absolventi sa ÚPVII zaväzujú nasledujúce tri roky zostať pracovať na Slovensku. „Nové technológie nezadržateľne menia automobilový priemysel, ktorý je silným pilierom našej ekonomiky, preto nemôžeme zaspať súčasné trendy. Pobyt žilinských postdoktorandov bude zameraný práve na oblasť inteligentnej dopravy. V Berkeley budú pracovať s najmodernejšími technológiami a stretnú sa so špičkovými profesormi,“ priblížil podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).



Doplnil, že je to tá najlepšia cesta, ako do výskumného a vývojového prostredia priniesť nové skúsenosti, inovácie či užitočné kontakty.



Výskumná pracovníčka Zuzana Kurillová bola vybraná na základe projektu o monitorovaní správania vodičov v smart autách za účelom prevencie dopravných nehôd. Projekt Michala Gregora sa týka strojového učenia (machine learning), ktoré je základom technológií umelej inteligencie a je kľúčové napríklad pre rozvoj autonómnych vozidiel.



Kalifornská univerzita v Berkeley je aktuálne 18. najlepšia univerzita na svete a môže sa pochváliť najvyšším počtom laureátov Nobelovej ceny. Financovanie stáže umožní novela zákona o dotáciách, ktorá vošla do účinnosti 1. mája.