Vyšla nová publikácia o verejnom zdravotníctve

Autormi publikácie Verejné zdravotníctvo - História, súčasnosť, analýza, stratégia, rozvoj sú Cyril Klement a kolektív.

Banská Bystrica 19. júna (TASR) - Preklad Generálneho zdravotníckeho normatívu z roku 1770, jeden z významných reformačných zákonov Márie Terézie, ktorý sa stal základom pre hierarchické usporiadanie zdravotníckej správy až do dnešných čias, či stratégiu rozvoja verejného zdravotníctva v SR v strednodobom a dlhodobom horizonte uvádza nová publikácia o verejnom zdravotníctve.



Ako informovala Mária Tolnayová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, autormi publikácie Verejné zdravotníctvo - História, súčasnosť, analýza, stratégia, rozvoj sú Cyril Klement a kolektív.



"Vychádza zo základných služieb a funkcií verejného zdravotníctva, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojich odporúčaniach pre strednú Európu, a odzrkadľuje základné potreby verejného zdravotníctva. Tento strategický dokument popisuje doménové oblasti činnosti verejného zdravotníctva, strategické ciele, spôsob dosiahnutia strategických cieľov a hlavné funkcie, ktorými verejní zdravotníci budú napĺňať tieto ciele," podotkla Tolnayová.



Zároveň podľa jej slov určuje smerovanie politiky Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a vlády SR na dosiahnutie cieľov v oblasti verejného zdravia. "Odborníkov určite zaujme aj kapitola Efektívnosť investícií do verejného zdravotníctva," dodala Tolnayová.